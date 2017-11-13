موسم المصارعة ينطلق بـ «اليوم الوطني»

أبوظبي (الاتحاد)

تدشن بطولة اليوم الوطني للمصارعة للناشئين التي تقام الخميس المقبل، بصالة اتحاد المصارعة والجودو بالمشرف، الموسم المحلي للعبة، ويتنافس فيها 200 لاعب يمثلون 7 من الأندية والمراكز بالدولة هي مركز تراث الإمارات في أبوظبي وأكاديمية تيتان أبوظبي، مركز الرازي دبي، مركز الأنصاري الشارقة، نادي الفجيرة للفنون القتالية، مركز سيف العربي الفجيرة، ومركز أكاديمية المستقبل بالعين الذي تم افتتاحه مؤخراً في مدينة العين، وتشمل المنافسة 10 أوزان مختلفة، وقد رصد للبطولة عدد من الجوائز النقدية والعينية.

وكان محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد المصارعة والجودو، اعتمد برنامج المصارعة لهذا الموسم ويشتمل على دورة للحكام، ويشهد آخر ديسمبر المقبل ويناير المقبل المعسكر الداخلي للمنتخبات العمرية المختارة، حيث يقام المعسكر المقترح ما بين أبوظبي والفجيرة، وفي 25 يناير تقام بطولة الإمارات للمصارعة للأشبال بالفجيرة، ثم بطولة كأس رئيس الدولة للناشئين التي تقام بصالة الاتحاد في أبوظبي في فبراير، ثم البطولة المؤهلة لبطولة آسيا للناشئين في أبوظبي أول مارس، وفي أبريل تقام بطولة أبوظبي المفتوحة للرجال، وسيكون ختام موسم المصارعة ببطولة السوبر الإماراتي في العاشر من مايو 2018.

وأكد محمد بن ثعلوب أن موسم المصارعة ينطلق في ثوب جديد بعد أن أكملت الأجهزة الفنية والإدارية بالأندية والمراكز التحضيرات الخاصة بانطلاق الموسم الرياضي للمصارعة، وهو ما يدعم خطط الاتحاد في نشر اللعبة وتوسيع قاعدتها على مستوى الدولة.

وقال: الخطة الاستراتيجية للاتحاد تهدف إلى المزيد من الاهتمام بفرق المراحل العمرية، مع توفير فرص الاحتكاك لها من خلال برنامج التدريب المستمر والمشاركات الخارجية.

وأضاف: البطولة تشارك فيها الأندية والمراكز التي أكملت إجراءات تسجيلها للموسم الجديد، على أن تقتصر المشاركة على فئة الناشئين فقط، ابتهاجاً بهذه المناسبة.