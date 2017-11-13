6 فرق عالمية في كأس رئيس الدولة لهوكي الجليد

مصطفى الديب (أبوظبي)

تنطلق في الخامسة من مساء غدٍ، منافسات النسخة الرابعة لكأس رئيس الدولة لهوكي الجليد، وتقام البطولة تحت إشراف اتحاد الرياضات الجليدية وبتنظيم نادي أبوظبي للرياضات الجليدية، وتجري المباريات في صالة التزلج في مدينة زايد الرياضية، وتم الإعلان عن تفاصيل الحدث خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بصالة التزلج بمدينة زايد الرياضية، بحضور هامل القبيسي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وجمعة الظاهري أمين عام الاتحاد السكرتير العام للنادي، وطلال الهاشمي مدير الإدارة الفنية بمجلس أبوظبي الرياضي.

يشارك في المنافسات ستة فرق مقسمة إلى مجموعتين، ومن المقرر أن تختتم مساء الجمعة المقبل، ويشهد الافتتاح إقامة ثلاث مباريات، الأولى تجمع فريق الرئيس البيلاروسي وأساطير ألمانيا، فيما يلاقي فريق أبوظبي ستورمز فريق بارش التشيكي في المباراة الثانية، وتختتم مواجهات اليوم الأول بلقاء نجوم دوري الإمارات لهوكي الجليد مع فريق لبنان كندا.

من جانبه، وجه جمعة الظاهري الشكر إلى جميع الشركاء، مؤكداً أن نسخة هذا العام سوف تكون مختلفة بكل المقاييس، مشيراً إلى أن الرابعة سوف تكون واحدة من أفضل البطولات كونها تضم فرقاً عالمية، وأعلن عن مشاركة ستة فرق عالمية مقسمة إلى مجموعتين تضم الأولى فرق الرئيس البيلاروسي ونجوم دوري الإمارات وأبوظبي ستورمز، فيما تضم المجموعة الثانية مجموعة فرق أساطير ألمانيا ولبنان كندا وبارش التشيكي.

وقال: تدخل البطولة ضمن أجندة النادي للموسم الحالي، حيث سجلت بتجاربها الماضية نجاحات كبيرة ورسخت قواعدها في الحركة الرياضية لتعزز مسيرة تقدم اللعبة على الصعيد المحلي.

ووجه الظاهري الشكر والتقدير إلى معالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي، رئيس اتحاد اللعبة رئيس النادي، وحرصه الكبير على توفير كل مقومات النجاح والتقدم لمسيرة الألعاب الجليدية، مشيداً بالجهات الراعية على دعمهم ورعايتهم لمسابقات النادي والاتحاد في مختلف مشاركاته، مشيراً إلى أن حفل الافتتاح سيكون مبسطاً يتضمن استعراضاً جليدياً مميزاً من جانب بطلة الإمارات للتزلج على الجليد زهرة لاري. على الجانب الآخر، وجه هامل القبيسي الشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة على الدعم الدائم للرياضة بشكل عام وهوكي الجليد بشكل خاص، مؤكداً أن هذا الدعم هو الرافد الأساسي لمختلف النجاحات التي تتحقق على أرض الواقع.

وأعرب القبيسي عن فخر الاتحاد بتنظيم بطولة تحمل اسم صاحب السمو رئيس الدولة لهوكي الجليد للعام الرابع على التوالي، وتضم أبرز الفرق المحلية والقارية والعالمية ومشاركة مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية والرياضية، مؤكداً أن النجاح سوف يكون حليف البطولة، كونها تحمل اسماً غالياً على قلوب الجميع.

وأشار إلى حرص الاتحاد والنادي على دعم مساعي التطور والنماء ومواكبة أحدث الممارسات والاستفادة من الخبرات العالمية والتجارب المتطورة، من خلال استضافة أهم البطولات التي تشارك بها خيرة الفرق الدولية، وانعكاسها الإيجابي على إثراء البطولة بمستويات فنية تساعد على تطوير فرقنا المشاركة التي قطعت أشواطاً متقدمة وباتت تقف في طليعة فرق المنطقة.