اللجنة المنظمة تكرم ضيوف ختام «التاسعة» وشركاء النجاح

محمد حسن (أبوظبي)

برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، أقامت اللجنة المنظمة للمهرجان العالمي للخيول العربية الأصيلة، حفلاً في قصر الإمارات، وذلك لتكريم ضيوف المهرجان، والرعاة، بالتزامن مع مرور 10 سنوات، وختام النسخة التاسعة.

شهد الحفل سعيد النويس سفير الدولة لدى هولندا، ويوسف الصابري سفير الدولة لدى بولندا، ومحمد السويدي سفير الدولة لدى سلطنة عمان، ويوسف سيف آل علي سفير الدولة لدى الجزائر، وصقر ناصر الريسي سفير الدولة لدى إيطاليا، وعلي الأحمد سفير الدولة لدى ألمانيا، وسليمان المزروعي سفير الدولة لدى المملكة المتحدة، والدكتور عبدالله الريسي مدير عام الأرشيف الوطني، وعارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، الذين كانوا ضمن المكرمين.

كما شهد الحفل وقاموا بالتكريم مطر اليبهوني عضو المجلس الوطني الاتحادي، عضو مجلس إدارة مجلس أبوظبي الرياضي، والدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الفروسية، ولارا صوايا المدير التنفيذي للمهرجان، رئيس الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل «إيفهرا»، مدير عام الوثبة ستاليونز، رئيسة السباقات النسائية والفرسان المتدربين بالاتحاد الدولي لسباقات الخيل.

وشمل التكريم أيضاً كلاً من مبارك النعيمي مدير إدارة الترويج الخارجي في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، ونديم لحد ممثل طيران الإمارات، وعبد الكريم ممثل عمير بن يوسف للسفريات، وأحمد سعيد المرزوقي ممثل دائرة القضاء، ومسلم العامري مدير ياس لإدارة سباقات الخيل، وعدنان سلطان النعيمي مدير عام نادي أبوظبي للفروسية، والدكتور عبدالرحيم العوضي مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية، ولولوه العوضي، وودودة بدران، وتخلل الحفل عروض شيقة من الفرق الأجنبية على أنغام الموسيقا، وحضر الحفل الفنان رامي عياش الذي أنشد أغنية عنوانها «النجاح» وهنأ إدارة المهرجان على ختام النسخة التاسعة، وبدء النسخة العاشرة.