«الأسود» بلا هزيمة وشباك نظيفة

أبيدجان(أ ف ب)

رغم أن المنتخب المغربي «أسود الأطلسي» كان في حاجة إلى التعادل فقط في مواجهة كوت ديفوار، لبلوغ العرس القاري للمرة الأولى منذ مونديال 1998 والخامسة في تاريخه، إلا أنه حقق الفوز، وهو الثالث له في التصفيات، فأنهى التصفيات في صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة دون خسارة ودون أن تهتز شباكه، بفارق 4 نقاط أمام كوت ديفوار التي فشلت في التأهل للمونديال الرابع توالياً.

والفوز هو الثاني توالياً للمغرب على كوت ديفوار بعد الأول خلال الدور الأول من نهائيات الأمم الأفريقية، عندما هزمه بهدف سجله رشيد عليوي، وجرده من اللقب القاري.

وحقق المنتخب المغربي ما عجز عنه على أرضه، عندما استضاف كوت ديفوار في الجولة الثانية وأرغم على التعادل السلبي. وتعادلت الجابون مع مالي من دون أهداف ضمن المجموعة ذاتها، في مباراة هامشية، كونهما خرجا من المنافسة على بطاقة المجموعة، التي انحصرت بين كوت ديفوار والمغرب.