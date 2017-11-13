عمرو عبيد (القاهرة)

اهتمت الصحف العالمية بتأهل المغرب وتونس إلي المونديال، حيث احتفلت صحيفة «ماركا» الإسبانية بتأهل المنتخب المغربي، بصورة للاعب ريال مدريد أشرف حكيمي، على غلافها وعنونت بقولها: «حكيمي بلغ المونديال رفقة المغرب»، وفي نسختها الإلكترونية كتبت الصحيفة متابعة وتحليلاً للمباراة قالت فيه: المدافعون حجزوا بطاقة تأهل الأسود إلى المونديال، في إشارة إلى هدفي درار وبن عطية في شباك كوت ديفوار، وأكملت الصحيفة أن عاصفة مغربية استمرت 5 دقائق فقط كانت كفيلة بمنح المنتخب الأفضلية حتى نهاية المواجهة، لتعود المغرب إلى كأس العالم بعد غياب 20 عاماً، وأفردت الصحيفة نفس المساحة لإبراز تأهل المنتخب التونسي أيضاً، حيث قالت: تعادلاً سلبياً أمام ليبيا كان كافياً لتحليق النسور نحو الأراضي الروسية في يونيو المقبل، مؤكدة نجاح تونس في التأهل للمرة الخامسة من دون أن تلقى أي هزيمة في التصفيات.

واهتمت أيضاً صحف «أس» و«موندو ديبورتيفو» و«سبورت» الإسبانية بتأهل المغرب، نظراً لمشاركة حكيمي لاعب الفريق الملكي في صفوف «الأسود» للمباراة الخامسة خلال العامين الأخيرين، وفي إطار تغطيتها لما تبقى من تصفيات المونديال قالت صحيفة «ليكيب الفرنسية»: المغرب نجحت في التأهل بعد غياب استمر منذ نسخة 1998 على حساب كوت ديفوار التي ستغيب للمرة الأولى عن المونديال منذ عام 2006، وأشارت الصحيفة إلى وجود مصطفى حاجي كمساعد للمدرب بعدما كان قائداً للأسود في آخر تأهل لهم في مونديال فرنسا، وكتبت «ليكيب» عن تأهل تونس أيضاً دون هزيمة لتعود إلى الظهور في المحفل العالمي بعد غياب عن آخر نسختين.

أما موقع صحيفة «لو باريزيان» الإلكتروني، فقد ألقى الضوء على تصريحات المدرب الفرنسي، هيرفي رينارد لأسود المغرب، والتي قال فيها إنه يتمنى مواجهة الديوك الفرنسية بالمونديال، مؤكداً أن فريقه لا يخشى ملاقاة أي منافس في البطولة العالمية، وأضاف في تصريحاته عقب مباراة التأهل أنه سيفخر كثيراً إذا ما أوقعت القرعة منتخب المغرب مع فرنسا في مجموعة واحدة، كما نشرت الصحيفة الفرنسية عدة صور تكشف عن الاحتفالات الكبرى التي أقامتها الجاليتان المغربية والتونسية بعد تأهل المنتخبين إلى المونديال. ولم تفت صحيفة «لوموند» الحدث أيضاً، حيث أشارت إلى احتفال المغاربة بالتأهل فوق أرضية الميدان، وقالت أيضاً إن تونس نجحت في اللحاق بالثلاثي العربي ليشهد المونديال الروسي، وجود 4 منتخبات عربية للمرة الأولى في التاريخ !