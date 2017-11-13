المغرب وتونس يعزفان لحن «المونديال»!

محمد حامد (دبي)

تعيش المنطقة العربية أجواء احتفالية وفرحة كروية لم تشهدها على مدار تاريخها، من المملكة العربية السعودية شرقاً، حيث الإطلالة على الخليج العربي بساحل يمتد 1000 كم، وصولاً إلى المملكة المغربية، التي تستقر على ضفاف الأطلسي غرباً، بواجهة بحرية تتجاوز الـ 800 كم، والفاصل بينهما 6700 كم، وفي منتصف هذه المسافة تستقر مصر في أحضان النيل، وتونس على ضفاف «المتوسط»، هذا هو الرباعي الذي يحمل الحلم العربي في مونديال روسيا 2018، واللافت أن الفرحة العارمة لم تكن لشعوب المنتخبات الأربع فحسب، بل يشاركهم فيها كل العرب، ليبدو المشهد كما لو أن أكثر من 400 مليون عربي يحتفلون بتاريخية المشاركة المونديالية القياسية.

سيظل يوم الحادي عشر من نوفمبر 2017 يوماً تاريخياً، بعدما شهد تأهل منتخبي المغرب وتونس في ليلة رائعة، حيث تأهل المغرب بفوز مستحق، وبعد دقائق قليلة كان التأهل التونسي.

2017 عام لن ينساه العرب من الخليج العربي للمحيط الأطلسي، فقد تصالحوا مع الكرة العالمية، وتحول العرب من المشاهدة إلى المشاركة، وذلك بعد أن تأهل رباعي عربي للمونديال للمرة الأولى في التاريخ، فضلاً عن تألق الأندية العربية التي حصلت على بطاقة المشاركة في مونديال أبوظبي 2017.

واكتمل عقد الرباعي العربي في مونديال روسيا 2018 بتأهل المغرب وتونس للنهائيات التي تقام صيف العام المقبل، لينضما لمنتخبي السعودية ومصر، وعلى مستوى الأندية نجح فريق الوداد في الحصول على دوري أبطال أفريقيا ليحجز مكاناً له مع عمالقة الكرة العالمية، ومعه الجزيرة بطل دوري الخليج العربي، وفي الانتظار هلال السعودية الذي يخوض النهائي الآسيوي، ويترقب الجميع أن يسير على خطى الأخضر ببلوغ العالمية.