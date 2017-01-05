تسارع نمو الإنتاج إلى أعلى مستوى خلال 16 شهراً في الإمارات

دبي (الاتحاد)
استمر زخم النمو في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات في نهاية 2016، في ظل تقارير تفيد بتحسن الظروف الاقتصادية. وشهد معدل الإنتاج زيادة بوتيرة أكثر حدة مع زيادة ملحوظة في الطلبات الجديدة بسبب عودة نمو أعمال التصدير الجديدة، ليسجل أعلى مستوى في 16 شهراً أي منذ أغسطس 2015.
وسُجلت زيادة أخرى في تكاليف مستلزمات الإنتاج، لكن الضغوط التنافسية والعروض الترويجية أدت إلى انخفاض أسعار المنتجات مرة أخرى. تحتوي الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث «IHS Markit»، على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات.
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وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بالإمارات الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني، وهو مؤشر مركب يُعدل موسمياً تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، إلى 55.0 نقطة في ديسمبر بعد أن سجل 54.2 نقطة في نوفمبر، مشيراً بذلك إلى تحسن شهري قوي في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
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وازداد حجم الأعمال الجديدة بوتيرة حادة كانت متماشية بشكل عام مع ما شهده الشهر السابق. وساهم تحسن معدل الطلب من العملاء وجهود فرق المبيعات في تحقيق الزيادة. في الوقت نفسه عادت طلبات التصدير الجديدة إلى النمو، لتنتهي بذلك فترة تراجع استمرت خمسة أشهر.
وأدت جهود تسويق المبيعات في بيئة تنافسية إلى انخفاض أسعار المنتجات في شهر ديسمبر، على الرغم من الزيادة التي شهدتها أعباء التكلفة. وبهذا تكون أسعار المنتجات قد انخفضت في كلٍ من الـ 14 شهراً الماضية.