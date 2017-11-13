«الأزرق» ينتظر موافقة «المحترفين» للانتقال إلى «العوير»

وليد فاروق (دبي)

أكد محمد الغيثي المدير التنفيذي للنصر، حُسن العلاقة مع الوصل، ووصف ما حدث خلال الأيام الماضية بأنه مجرد «سوء فهم» صغير، وترتب عليه بعض ردود الفعل، قبل أن يبادر كل طرف بالتأكيد على احترامه وتقديره للآخر، والتمسك بالعلاقات القوية والطيبة التي تربط الناديين.

وأعلن الغيثي رسمياً سحب النصر لشكواه ضد البرازيليين كايو وليما لاعبي الوصل، مشيراً إلى أن النادي أرسل خطاباً رسمياً يؤكد فيه سحب شكواه ضد اللاعبين والتي كان مقرراً أن تنظرها «الاستئناف» أمس.

وكشف المدير التنفيذي للنصر عن أن إدارة الوصل رحبت بعودة مباريات «العميد» إلى استاد زعبيل، في الوقت الذي تقدمت فيه إدارة النصر بطلب إلى لجنة دوري المحترفين، باعتماد استاد نادي شباب الأهلي بـ «العوير» ملعباً للنصر، وفي انتظار إعلان اللجنة رسمياً موافقتها على الطلب، بعد تفقد الملعب، والتأكيد من جاهزيته وصلاحيته لاستضافة مباريات دوري وكأس الخليج العربي.وأوضح الغيثي أن المباريات الأخيرة على استاد زعبيل كشفت عن قدر الاستهلاك الكبير للملعب، من جراء استضافته لمباريات النصر والوصل، علاوة على ارتفاع تكلفة صيانة الملعب، وهو ما جعل فكرة الانتقال إلى ملعب «العوير» مقبولة، مع التأكيد على تعاون الوصل في هذا الشأن وترحيبه باستضافة مباريات النصر، وقال: بمجرد وصول موافقة «المحترفين» بصلاحية الملعب يتم توقيع عقد مع شباب الأهلي، من أجل خوض مباريات النصر المقبلة على ملعب «العوير».