إدارة «الإمبراطور» ترحب بخطوة «العميد»

معتصم عبدالله (دبي)

رحبت إدارة نادي الوصل بخطوة النصر سحب الشكوى ضد ثنائي «الإمبراطور» ليما وكايو، على خلفية واقعة الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي قبل مواجهة الفريقين الأخيرة في دوري الخليج العربي، والتي انتهت بفوز الوصل بـ «ثنائية» ليما، وأشاد محمد العامري، عضو مجلس إدارة الوصل، المدير التنفيذي، بخطوة النصر التي جاءت في إطار العلاقات الأخوية بين الناديين، وقال: نود التأكيد أن إدارة الوصل تسعى دائماً لإيجاد تواصل متميز مع جميع أندية الدولة والاتحادات، والعاملين في الوسط الرياضي، شعارها التعاون والاحترام المتبادل.

وأضاف: لابد من التوضيح بأن أي تصرف أو إساءة بدرت وفهمت بشكل مسيء كانت تصرفاً غير مقصود تماماً، بداعي الحماس الزائد قبل مباراة الفريقين الماضية، ولكن قطعاً ليس هناك قصد متعمد للإساءة لـ «العميد»، وهو نادٍ كبير يجد كل الاحترام والتقدير، وبناء على ذلك تقدم كايو وليما بالاعتذار لإدارة ومشجعي النصر، وتوضيح أن ما بدر منهما كان تصرفاً عفوياً، وضمن المنافسة الرياضية ولم يقصدا الإساءة منه للنصر.وشدد العامري على تمسك إدارة ناديه بالعلاقات القوية التي تجمعها مع جميع أندية الدولة المبنية على مبدأ الاحترام المتبادل، وتعزيزها برؤية رياضية مثالية تحقق الأهداف المنشودة من الرياضة داخل الملعب وخارجه، دون حدوث أي احتكاك بين أطراف المنظومة «اللاعبين، الجماهير، المشجعين»، ونطالب الجميع بالابتعاد عن أي مهاترات لا تشبه أخلاق «الإمبراطور» و«العميد».