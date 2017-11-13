«الاستئناف» تؤجل قضية ليما وكايو للحكم في جلسة الأحد

معتز الشامي (دبي)

قررت لجنة الاستئناف في اجتماعها أمس، برئاسة المستشار عبد الرحمن لوتاه، وبحضور نائب رئيس اللجنة سعيد مبارك الزحمي وأعضاء اللجنة، إرجاء البت في طلب النصر، بالتنازل عن شكواه ضد لاعبي الوصل البرازيليين كايو وليما، على خلفية الفيديو المعروف بـ «تحدي النصر» إلى الأحد المقبل، وذلك لإعلان الحكم في القضية.

وقال رئيس اللجنة المستشار عبد الرحمن لوتاه: اللجنة تسلمت طلباً رسمياً بالفعل من النصر للتنازل عن شكواه ضد لاعبي الوصل كايو وليما، وتم استعراض الطلب خلال الجلسة أمس، لكنها أرجأت الفصل في الطلب إلى جلستها المقبلة يوم الأحد المقبل لتجهيز الحكم بصورته القانونية.

يذكر أن لجنة الانضباط في اتحاد الكرة قررت إيقاف كايو وليما مباراتين، وتغريم كل منهما 20 ألف درهم، إلا أن لجنة الاستئناف قررت بدورها إيقاف تنفيذ القرار بشكل مؤقت، وشارك اللاعبان في مباراة الوصل الأخيرة ضد النصر في الجولة السابعة لدوري الخليج العربي، وانتهت بفوز الوصل بهدفين سجلهما ليما.من جانب آخر قررت اللجنة أيضاً تأجيل البت في الالتماس المقدم من الجزيرة بشطب اللاعب بشير سعيد إلى جلستها المقبلة.