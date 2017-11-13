«سباعية» قياسية لـ «الزعيم» في كأس الخليج

عبدالله عامر (العين)

ضرب العين بقوة، ودك شباك الظفرة 7- 1 مساء أمس الأول، ضمن الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الأولى، ليحقق أعلى فوز في تاريخ ‬كأس الخليج العربي على مدار مواسمها العشرة، وتخطى «الزعيم» بفضل «السباعية» التي حملت توقيع الثلاثي دوجلاس «سوبر هاتريك»، وكايو «ثنائية»، وهدف لـ «البديل» يوسف أحمد، حاجز النتائج القياسية في كأس الخليج، والتي وصلت إلى الفوز 6-0، للجزيرة أمام الإمارات موسم 2011- 2012.

ولم يكتف «الزعيم» بالنتيجة القياسية، بل خرج بمكاسب عديدة من المباراة، منها مشاركة بعض اللاعبين العائدين من الإصابات للمرة الأولى، والدفع بالأسماء الشابة، وإحراز دوجلاس رباعية تاريخية، إضافة إلى تسجيل كايو هدفين وصناعة مثلهما، وهو ما أكده الكرواتي دامير كريزنار مساعد مدرب العين الذي شدد على أن النتيجة تعتبر جيدة، قياساً بعدد الأهداف، وظهور الدفاع بمستوى رائع، وقال: كنا نتمنى الخروج بشباك نظيفة، إلا أن الظفرة سجل هدفاً، واستعاد «البنفسج» جهود عدد من الغائبين منذ فترة طويلة، مثل فوزي فايز ومحمد فايز.

وأشار إلى أن الحصول على ثلاث نقاط يعتبر مكسباً آخر للفريق، والعودة للمنافسة في المجموعة، مع التأكيد على أن العودة القوية لدوجلاس تعتبر إحدى إيجابيات المباراة، خصوصاً أنها تمثل دافعاً كبيراً له، واللاعب سجل «سوبر هاتريك»، والجميع سعداء والجهاز الفني يثق في إمكانياته، وبما يقدمه للفريق، وهو يبذل جهداً كبيراً خلال التدريبات والمباريات، ويتمنى له التوفيق.

وقال: المدافعون الأربعة يخوضون أول مباراة رسمية منذ البداية، وحدثت بعض الأخطاء التي نعمل على تلافيها، مع التأكيد على أن تواجد خالد عبدالرحمن في الجهة اليسرى، ومحمد فايز في اليمنى، يمثل عامل الخبرة للاعبين الصغار.