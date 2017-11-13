تكريم نجوم أندية دبي في مباراة الزمالك والمريخ

دبي (الاتحاد)
أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان تكريم نجوم أندية دبي، مشاركة المريخ السوداني والزمالك المصري في المهرجان يوم 12 يناير المقبل، باستاد مكتوم بن راشد، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي أمس الأول، بحضور عبدالله السويدي مدير الاحتراف بنادي شباب الأهلي دبي، وعبد الله مراد مدير المهرجان، وسامي الهامور المنسق العام، وإبراهيم أحمد رئيس لجنة العلاقات العامة، وعاطف محمد مدير التسويق، وأيمن حافظ مدير إدارة جهاز كرة القدم بالزمالك، واللاعبين القدامى، عبد القادر حسن، ويوسف عتيق، وفاروق عبدالرحمن، وينضم لهم سالم خميس، وعلي عباس، وعبيد علي هبيطة، بالإضافة إلى الحكم الدولي علي حمد، الذي يدير مباراة الزمالك والمريخ.
كما يشارك في المهرجان النجم السوداني الفاضل سانتو لاعب النصر والمريخ الأسبق، والمصري جمال عبدالحميد، والكويتي جاسم الهويدي.
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وشرح عبد الله مراد تفاصيل المهرجان، حيث أعلن عن وصول المريخ والزمالك إلى دبي 9 يناير المقبل، على أن تقام المباراة يوم 12 من الشهر نفسه باستاد مكتوم بن راشد في دبي، وتم التأكيد على موافقة الزمالك عبر المخاطبات مع المستشار مرتضى منصور رئيس النادي، فيما تم التخاطب مع طارق المعتصم أمين عام المريخ، كما تحدث عبد القادر حسن وفاروق عبد الرحمن ويوسف عتيق، وأعربوا عن فخرهم وسعادتهم بالمهرجان ومشاركة فريقين كبيرين في الوطن العربي مثل الزمالك والمريخ.
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من ناحية أخرى، تجري الترتيبات لإقامة معسكر للمريخ في دبي، نظراً لتوقف الموسم في السودان خلال هذه الفترة.