تكريم نجوم أندية دبي في مباراة الزمالك والمريخ

دبي (الاتحاد)

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان تكريم نجوم أندية دبي، مشاركة المريخ السوداني والزمالك المصري في المهرجان يوم 12 يناير المقبل، باستاد مكتوم بن راشد، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي أمس الأول، بحضور عبدالله السويدي مدير الاحتراف بنادي شباب الأهلي دبي، وعبد الله مراد مدير المهرجان، وسامي الهامور المنسق العام، وإبراهيم أحمد رئيس لجنة العلاقات العامة، وعاطف محمد مدير التسويق، وأيمن حافظ مدير إدارة جهاز كرة القدم بالزمالك، واللاعبين القدامى، عبد القادر حسن، ويوسف عتيق، وفاروق عبدالرحمن، وينضم لهم سالم خميس، وعلي عباس، وعبيد علي هبيطة، بالإضافة إلى الحكم الدولي علي حمد، الذي يدير مباراة الزمالك والمريخ.

كما يشارك في المهرجان النجم السوداني الفاضل سانتو لاعب النصر والمريخ الأسبق، والمصري جمال عبدالحميد، والكويتي جاسم الهويدي.

وعبر عبد الله السويدي عن سعادتهم بالمشاركة في تكريم لاعبين كبار وضعوا بصمتهم بوضوح في مسيرة كرة القدم الإماراتية، ورحب بمشاركة المريخ والزمالك، وأشاد بفكرة التكريم والمجهود الذي تقوم به اللجنة المنظمة.

وشرح عبد الله مراد تفاصيل المهرجان، حيث أعلن عن وصول المريخ والزمالك إلى دبي 9 يناير المقبل، على أن تقام المباراة يوم 12 من الشهر نفسه باستاد مكتوم بن راشد في دبي، وتم التأكيد على موافقة الزمالك عبر المخاطبات مع المستشار مرتضى منصور رئيس النادي، فيما تم التخاطب مع طارق المعتصم أمين عام المريخ، كما تحدث عبد القادر حسن وفاروق عبد الرحمن ويوسف عتيق، وأعربوا عن فخرهم وسعادتهم بالمهرجان ومشاركة فريقين كبيرين في الوطن العربي مثل الزمالك والمريخ.

وتعيد مواجهة المريخ والزمالك في المهرجان، سيناريو مبادرة سابقة بينهما في دبي، حينما التقيا منذ 30 عاماً، وتحديداً 2 ديسمبر 1987، بمناسبة اليوم الوطني للإمارات، وأقيمت المباراة بنادي الوصل وفاز المريخ بكأسها الذهبي بركلات الترجيح، بعد التعادل 1-1، وأوضح عبد الله مراد أن هناك فقرات شيقة في المهرجان، من بينها مباراة استعراضية بين النجوم المكرمين، مؤكداً أن الفقرة الرئيسية ستكون مواجهة صريحة بين المريخ والزمالك، ولن يتم تطعيم الفريقين بأي لاعبين من خارج صفوفهما، ويشارك في الفقرة الاستعراضية عدد من اللاعبين المعروفين من بعض الدول العربية، مثل جاسم الهويدي من الكويت، ويتم دعوة جمال عبد الحميد أحد نجوم الزمالك والفاضل سانتو نجم المريخ والنصر الإماراتي السابق، كما تتم دعوة جمال الوالي رئيس نادي المريخ السابق، وأشار مراد إلى التنسيق الكامل مع اتحاد الكرة لإفساح المجال للمهرجان في التاريخ المحدد 12 يناير 2018.وأوضح أيمن حافظ أن حضور الزمالك مؤكد لتلبية الدعوة، بغض النظر عن الانتخابات المرتقبة في النادي، مشيراً إلى أن الفريق يحضر بكامل لاعبيه في اليوم التالي لمباراة القمة التي تجمعه بالأهلي في ختام الدور الأول للدوري المصري والمقررة 8 يناير، وتم التنسيق مع اتحاد الكرة المصري فيما يخص موعد الزيارة.

من ناحية أخرى، تجري الترتيبات لإقامة معسكر للمريخ في دبي، نظراً لتوقف الموسم في السودان خلال هذه الفترة.