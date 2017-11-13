«أندية الهواة» تنشد العدالة من «قضاة الملاعب»!

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)

وضع مسؤولو أندية الدرجة الأولى علامات استفهام حول أخطاء «الصافرة» في الجولتين الأولى والثانية، والتي أدت إلى التأثير في نتائج المباريات على نحو دفعهم إلى الدعوة لرفع مستوى التركيز لتحقيق العدالة التحكيمية.

ومن أبرز الحالات التحكيمية التي أثارت حالة من جدل ركلة الجزاء التي احتسبت لمصلحة العروبة أمام الفجيرة، ولعبت دوراً رئيسياً في انتهاء المواجهة بالتعادل، واحتجاج كبير من «الأسطورة» دييجو مارادونا، وحالات غير محتسبة في لقاء الذيد وخورفكان، والخطأ الذي تسبب في هدف التعادل للعربي أمام خورفكان وغيرها من الحالات التي دفعت بالصافرة إلى الواجهة.

وقال ناصر اليماحي، رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة، إنهم يتطلعون إلى تحكيم جيد في الموسم الحالي بدوري الدرجة الأولى، ويضعون في تقديرهم أهمية التركيز من «قضاة الملاعب» للوصول إلى الغايات المنشودة، لضمان الخروج بالمباريات إلى المستوى الجيد في ظل التحضيرات الكبيرة من جميع الأندية للموسم الحالي.

وأضاف: نحرص على احترام قرارات «الصافرة» وندرك جيداً أهمية تضافر الجهود من أجل الارتقاء بالتحكيم.

وأكد محمد عبيد اليماحي، رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة حرصهم على تجويد الأداء التحكيمي في «المحترفين» و«الهواة»، في ظل الجهود الكبيرة التي يقوم بها اتحاد الكرة واللجنة لتقديم الصورة التحكيمية المعبرة، التي تؤدي إلى الأداء الجيد في جميع المباريات، لتعزيز تطور التحكيم، خصوصاً أن الثقة كبيرة في كل الحكام الذين يقع عليها الاختيار لإدارة المباريات، مع العمل على الحد من الأخطاء التي تحدث، لأنها جزء من اللعبة، ونتمنى لجميع الأندية التوفيق في دوري الدرجة الأولى.

وأشار محمد سعيد الطنيجي مدرب الذيد، إلى وجود بعض الأخطاء التي رافقت مباراة الفريق أمام خورفكان في الجولة الأولى، وقال إنهم مع دعم الحكم المواطن، في ظل الكفاءات الجيدة الموجودة، والجهود التي تضطلع بها اللجنة لتمهيد الطريق أمام العناصر الشابة من الأطقم التحكيمية، موضحاً أن التركيز يؤدي إلى الحد من الأخطاء، لأنها غير مقصودة ومرتبطة باللعبة، رغم الاجتهادات الكبيرة لتقديم المستوى التحكيمي الجيد في مباريات الدرجة الأولى، والمطلوب تضافر جميع الجهود للوصول إلى الأهداف المنشودة في الموسم الحالي بالدوري، رغم أن المنافسة بدأت قوية بطموح حصد النقاط، وهو ما يستدعي ارتفاع التحكيم بالثقة في الكفاءات الموجودة، لأننا لا نطلب أكثر من العدالة التحكيمية في المباريات.

وبدوره، دعا عبدالله عامر، رئيس اللجنة الرياضية في خورفكان، مشرف الفريق الأول، إلى توخي الدقة في القرارات التحكيمية، لأن المخالفة التي احتسبت لمصلحة العربي في الدقائق القاتلة في الجولة الثانية، كانت سبباً في هدف التعادل الذي حرم الفريق من ثلاث نقاط مهمة، موضحاً أن لاعب العربي لا يستحق أي مخالفة، بعد مراجعة الحالة أكثر من مرة، وهو ما يستدعي ضرورة التركيز، إلى جانب التعاون والتفاهم بين «قضاة الملاعب» إثر بعض التناقض في القرارات بين أعضاء الطاقم في المباريات.

وأضاف: كانت هناك حالة تسلل غير صحيحة لفريقي في لقاء الذيد والهدف الذي أحرزه الأخير من تسلل أيضاً، ونعتقد بأن القرار عبارة عن سوء تقدير فقط، لأننا نقدر عالياً الدور الإيجابي لجميع «قضاة الملاعب».