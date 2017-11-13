«الفنان ماركوس» يقود الحمرية للجمع بين قمة الدوري والهدافين

معتصم عبدالله (دبي)
مثلت «الغزارة التهديفية» العنوان الأبرز للجولة الثانية لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، والتي شهدت تسجيل 22 هدفاً، توزعت على 11 فريقاً، باستثناء دبا الحصن «المتذيل» والصائم الوحيد عن التهديف للجولة الثانية على التوالي، بعد الخسارة 0-1 أمام بني ياس في الجولة الأولى، في الوقت الذي جمع فيه الحمرية بين صدارة ترتيب المنافسة، وصدارة القوة الهجومية برصيد 7 أهداف بعد فوزه في الجولة الأولى أمام مضيفه العربي 2-0.
وقاد البرازيلي ماركوس فينسيوس هداف الحمرية، فريقه للتمسك بالصدارة، بتسجيله أول «هاتريك» في البطولة أمام مصفوت في المباراة التي انتهت بتفوق الحمرية 5-1، ليحقق أعلى نتيجة فوز في انطلاقة المسابقة، ويرفع رصيده إلى 6 نقاط بـ «العلامة الكاملة»، وبفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه الرباعي، الفجيرة، مسافي، اتحاد كلباء، وبني ياس على التوالي.
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وانتظر العربي حتى الدقيقة 94، ليسجل هدف التعادل «الثمين» أمام مضيفه خورفكان 1-1، بوساطة عبدالله الكعبي بعدما افتتح حسن راشد التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 51، وألقت نتيجة التعادل الثاني لأبناء الخور بعد الأول أمام الذيد بسيناريو مشابه، بظلالها على استمرار المدرب التونسي محمد المنسي الذي فضل الاعتذار عن مهمة إكمال مشواره لتسند الإدارة المهمة إلى المدرب الوطني بدر صالح.
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