«الفنان ماركوس» يقود الحمرية للجمع بين قمة الدوري والهدافين

معتصم عبدالله (دبي)

مثلت «الغزارة التهديفية» العنوان الأبرز للجولة الثانية لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، والتي شهدت تسجيل 22 هدفاً، توزعت على 11 فريقاً، باستثناء دبا الحصن «المتذيل» والصائم الوحيد عن التهديف للجولة الثانية على التوالي، بعد الخسارة 0-1 أمام بني ياس في الجولة الأولى، في الوقت الذي جمع فيه الحمرية بين صدارة ترتيب المنافسة، وصدارة القوة الهجومية برصيد 7 أهداف بعد فوزه في الجولة الأولى أمام مضيفه العربي 2-0.

وقاد البرازيلي ماركوس فينسيوس هداف الحمرية، فريقه للتمسك بالصدارة، بتسجيله أول «هاتريك» في البطولة أمام مصفوت في المباراة التي انتهت بتفوق الحمرية 5-1، ليحقق أعلى نتيجة فوز في انطلاقة المسابقة، ويرفع رصيده إلى 6 نقاط بـ «العلامة الكاملة»، وبفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه الرباعي، الفجيرة، مسافي، اتحاد كلباء، وبني ياس على التوالي.

وحسم التعادل الإيجابي ثلاث مباريات ضمن الجولة الثانية، تصدرها تعادل بني ياس واتحاد كلباء 1-1 في قمة العائدين إلى «الهواة»، بعدما افتتح النيجيري إيباجوا التسجيل لـ «السماوي» في الدقيقة الثانية كأسرع هدف في البطولة، قبل أن يدرك مانع سعيد التعادل للنمور في الدقيقة 38، وحول الذيد تأخره في النتيجة مرتين أمام مضيفه العروبة إلى تعادل إيجابي 2-2 بفضل «ثنائية المواطنين» سالم القايدي في الدقيقة 38، وراشد ناجم في الدقيقة 52، في ظل صيام السنغالي بابا ويجو الأجنبي الوحيد في صفوف الفريق للمباراة الثانية على التوالي.

وانتظر العربي حتى الدقيقة 94، ليسجل هدف التعادل «الثمين» أمام مضيفه خورفكان 1-1، بوساطة عبدالله الكعبي بعدما افتتح حسن راشد التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 51، وألقت نتيجة التعادل الثاني لأبناء الخور بعد الأول أمام الذيد بسيناريو مشابه، بظلالها على استمرار المدرب التونسي محمد المنسي الذي فضل الاعتذار عن مهمة إكمال مشواره لتسند الإدارة المهمة إلى المدرب الوطني بدر صالح.

وحقق الفجيرة فوزه الأكبر خلال الموسم الحالي، تحت قيادة مدربه الأرجنتيني مارادونا، بتفوقه على مضيفه رأس الخيمة صاحب المركز قبل الأخير بنتيجة 4-2، وجاءت خمسة من أهداف المواجهة «المثيرة» في الشوط الأول، باستثناء الهدف الرابع للذئاب بوساطة إبراهيم سعيد في الدقيقة 61، في المقابل قاد السنغالي يالي جوني فريقه مسافي لفوز أول في المسابقة على حساب دبا الحصن «المتذيل» بتسجيله هدفي فريقه في الدقيقتين 66 و91 من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب مسافي.