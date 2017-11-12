ترينالي الشارقة للعمارة يناقش الفعاليات المقترحة

الشارقة (الاتحاد)

عقد مجلس إدارة ترينالي الشارقة للعمارة، مؤخراً، اجتماعه الأول، في المقر الرئيس لمجلس الشارقة للتخطيط العمراني، برئاسة الشيخ خالد بن سلطان القاسمي، رئيس الترينالي، وأعضاء مجلس الإدارة، الشيخة حور بنت سلطان القاسمي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشارقة للفنون، والمهندس خالد بن بطي المهيري، رئيس دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة، وخالد الحريمل، الرئيس التنفيذي لشركة «بيئة»، والمهندس المعماري جورج كاتودريتيس، رئيس قسم الهندسة المعمارية في الجامعة الأميركية بالشارقة. كما حضر الاجتماع المهندسة المعمارية منى المصفي، مستشار ترينالي الشارقة للعمارة، والمهندس خالد آل علي، الأمين العام لمجلس الشارقة للتخطيط العمراني، وجينا علاف، مديرة التسويق في مجلس الشارقة للتخطيط العمراني.

واطلع أعضاء مجلس الإدارة على الرؤية، والأهداف والأنشطة والهيكل العام للترينالي. وتمت خلال الاجتماع مناقشة المواقع المرشحة لاستضافة فعاليات الترينالي، والتطورات الخاصة بمعارض العمارة الدولية والفعاليات المقبلة قبل انطلاق الحدث.

ووصف الشيخ خالد بن سلطان القاسمي الاجتماع بأنه «خطوة في الاتجاه الصحيح»، وقال: «إن نجاح واستدامة ترينالي الشارقة للعمارة ينبثقان من المجتمع المحيط بالحدث والعلاقات التي تقام مع الشركاء من القطاعين العام والخاص»، وأضاف: «هذه مرحلة مهمة في تعزيز النهضة الحضارية التي تشهدها إمارة الشارقة ونجاح فعاليات الترينالي».