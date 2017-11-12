«الشارقة للكتاب» يختتم فعالياته وسط حضور جماهيري غفير

محمد عبدالسميع (الشارقة)

اختتم معرض الشارقة الدولي للكتاب أنشطة دورته السادسة والثلاثين المقامة تحت شعار عالم في كتابي، والتي تواصلت على مدى أحد عشر يوماً، متضمنة مشاركات لأكثر من 1650 دار نشر من 60 دولة عرضت أكثر من 5, 1 مليون عنوان، وأنشطة ثقافية تفاعلية، لكل فئات المجتمع لا سيما الطفل، مما جعل المعرض ينال إقبالاً وتجاوباً جماهيرياً واسعاً، وتجاوز إجمالي عدد زواره المليوني شخص.

وشهدت دورة هذا العام تكريم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الدكتور محمد صابر عرب، وزير الثقافة المصري الأسبق، باعتباره شخصية العام الثقافية، ودار النشر الإسبانية «بيربوم» الفائزة بجائزة «ترجمان» في دورتها الأولى، والفائزين بجوائز معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الحالية. وحضر سموه الجلسة الحوارية «الثقافة والتنمية». كما شهدت الدورة الحالية عرض فيلم تسجيلي، خلال حفل الافتتاح، حول الإصدارات الأربعة الجديدة لصاحب السمو حاكم الشارقة، وهي: «إني أدين»، و«مساجلات شعرية»، و«سيرة مدينة» - الجزء الثاني، و«رحلة بالغة الأهمية».

وبالإضافة إلى الإعلان عن «مدينة النشر» التي حملت آمالاً عريضة للناشرين والمؤلفين والقراء بتطوير حركة النشر المحلي والعربي، شهدت الدورة أيضاً توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية الناشرين الإماراتيين والمجلس الوطني للإعلام، التي تصب في الغاية نفسها، وتطمح إلى تعزيز التعاون بين الجانبين، للارتقاء بقطاع النشر في الإمارات وتوفير مزيد من الخدمات والتسهيلات للمؤلفين والناشرين.

ورافقت فعاليات المعرض الدورة الرابعة من مؤتمر المكتبات بمشاركة 300 خبير وباحث، ناقشوا تطوير المكتبات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمكتبة كنموذج فني، وتطوير مجتمع من المتعلمين.