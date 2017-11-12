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نهيان بن مبارك يزور المعرض
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تاريخ النشر: الأحد 12 نوفمبر 2017

أبوظبي (الاتحاد)

زار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، أمس، معرض «فن أبوظبي»، واطلع خلال جولة في المعرض على ما تقدمه صالات العرض الفنية المشاركة، ومساحات ورش العمل.

ويتوج معرض «فن أبوظبي «برنامجه - الذي يقام على مدار العام - بأعمال تركيبية ومعارض فنية وحوارات وفعاليات تقام في العديد من المواقع في أنحاء إمارة أبوظبي، إضافة إلى الأعمال الفنية التي تقدمها مجموعة متميزة من صالات العرض الفنية حول العالم والتي تقدم أعمالاً فنية ملهمة وأعمالاً تركيبية ضخمة. ويرافق «فن أبوظبي» على مدى أربعة أيام برنامج جماهيري حافل بالفعاليات وورش العمل والجلسات الحوارية والاستعراضات الفنية التي تغطي الفنون والتصميم والموسيقى وعروض الأداء.

     
 

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