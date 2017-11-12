«فن أبوظبي».. أربعة أيام سِمان

تغطية وتصوير: فاطمة عطفة (أبوظبي)

اختتمت أمس السبت فعاليات النسخة التاسعة من «فن أبوظبي» التي أقيمت برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث شهدت منارة السعديات حضوراً جماهيرياً كبيراً، عكس نجاح «فن أبوظبي» خلال دوراته السابقة في تكوين رصيد ثقافي وفني كبير، محلياً وعربياً وعالمياً.

وعاشت أبوظبي أربعة أيام مع الإبداع وفنون التشكيل والنحت وجلسات الحوار الثقافي والفني قدمها «فن أبوظبي» للجمهور المتعطش للإبداع في أبوظبي والإمارات، إلى جانب ورش العمل وعروض المسرح والموسيقى، التي تضافرت كلها لتصنع واحدة من أبرز الجماليات التي تقدمها لنا أبوظبي.

«الاتحاد» قامت بجولتها الختامية بين الأجنحة وخرجت بهذه الانطباعات واللقطات.

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