فشل قطري بمؤتمر مشبوه في عدن

عدن (موقع 24)

فشل فصيل سياسي موال لقطر من تسجيل حضور مؤتمر سياسي موسع أمس في عدن. وقالت مصادر سياسية لـ«موقع 24»: «إن الدوحة مولت مؤتمراً لفصيل يمني في عدن يتزعمه الناشط فادي باعوم المقيم في ضاحية بيروت الجنوبية، هدفه الخروج برؤية مناهضة للتحالف العربي، إلا أن الاجتماع فشل قبل أن يتعرض لهجوم واسع من ناشطين جنوبيين يمنيين على خلفية اعتبار القائمين على المؤتمر ميليشيات الحوثي الانقلابية بأنها جماعة لم ترتكب أي جرائم في جنوب اليمن».

وانتقد ناشطون بشدة مؤتمر باعوم. ووصفت مصادر سياسية في الحراك بأنه فشل قبل أن يدشن لأنه اعتمد على عناصر قد فشلت كثيراً، ولم تقدم للجنوب أي شيء.

وتسعى قطر لدفع جنوبيي اليمن إلى الاقتتال فيما بينهم على غرار دعمها للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح في الحرب الأولى على الجنوب في منتصف تسعينيات القرن الماضي.