«وصاية دولية» لمنع انتهاكات حقوق العمالة في قطر

جنيف، لندن (وكالات، مواقع إخبارية)
قررت منظمة العمل الدولية تعزيز اللوائح والممارسات الوطنية، وقدرات الحكومة، وأصحاب العمل والعمال في قطر، تماشياً مع معايير العمل الدولية، والمبادئ والحقوق الأساسية في العمل. وسيتعين على الحكومة القطرية وفق ما أعلنت المنظمة بمناسبة مناقشة الملف القطري على هامش الجمعية العامة 331 في جنيف، تنفيذ كافة القرارات التي أعلنتها منظمة العمل فيما يتعلق بحقوق العمال، لحفظ الشكاوى الدولية ضد قطر، في مقابل التزام الدوحة ببرنامج عام شامل تحت إطار «تعاون فني» مدته 3 سنوات بين المنظمة وقطر.
ويسعى البرنامج إلى تحسين ظروف عمل العمال المهاجرين، وممارسات استقدامهم، وضمان دفع أجورهم في وقتها، وتعزيز معايير تفتيش العمل، والصحة، والسلامة المهنية، وتعزيز الحماية من العمل الإجباري، ومنح العمال صوتاً في المسائل العمالية. وسيدعم البرنامج تنفيذ تدابير كانت أقرتها قطر دون تنفيذها، للاستعاضة عن نظام الكفالة بعلاقة عمل تعاقدية، ومنع مصادرة جوازات السفر، أو استبدال العقود، وضع قيود تمنع العامل المهاجر من تغيير صاحب عمله، ومغادرة البلاد، وغيرها.
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إلى ذلك، تمسكت أسرة المهندس البريطاني زاك كوكس الذي توفى قبل 10 أشهر، أثناء عمله في الإنشاءات الخاصة بمونديال 2022 في قطر، بالتعرف على الحقيقة الكاملة لأسباب وفاته، الأمر الذي استجاب له الطب الشرعي في بريطانيا بعد تقدم الأسرة بطلب رسمي لعدم غلق ملف التحقيقات. وقالت صحيفة «الجارديان» إن السلطات القطرية ومقاولي البناء متعددي الجنسيات قابلوا جهودا استمرت 10 أشهر لمعرفة ملابسات مقتل المهندس أثناء بناء ملعب خليفة في قطر، بصمت مطبق، الأمر الذي أثار غضب واستياء أقاربه.
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ولم تتصل «الهيئة» التي تشرف على كأس العالم، وهي اللجنة العليا للمشاريع والإنشاءات، أبدا بالعائلة حول الحادث، كما فشلت شركة «فايفر» الألمانية للبناء، التي تم التعاقد معها لبناء ممرات سقف في الملعب، والتي كان يعمل كوكس عليها، في نقل المعلومات والرد على رسائل البريد الإلكتروني المرسلة من قبل أسرة كوكس. كما لم تتمكن الشرطة البريطانية من الحصول على معلومات من نظام قطر القضائي، الذي وصفته الصحيفة بالغامض وغير الواضح، فضلاً عن فشلها في الحصول على معلومات من مجموعة من الشركات المشاركة في العمل.