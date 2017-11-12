حمدان بن زايد: بتوجيهات رئيس الدولة.. الإمارات تولي ملف اللاجئين السوريين اهتماماً كبيراً

أبوظبي (وام)

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، أن الإمارات تولي ملف اللاجئين السوريين اهتماماً كبيراً بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقال سموه: إن مبادرات الإمارات تساهم بقوة في تعزيز الجهود الدولية لتخفيف معاناة اللاجئين، وتحسين ظروفهم الإنسانية.

جاء ذلك في تصريح لسموه بمناسبة تنفيذ هيئة الهلال الأحمر الإماراتية برنامج المساعدات الشتوية للاجئين السوريين في الأردن ولبنان والعراق واليونان ومصر والذي يستفيد منه 288 ألف لاجئ ويتضمن توزيع كميات كبيرة من الطرود الغذائية والصحية والملابس الشتوية وأجهزة ومواد التدفئة والبطانيات ومواد الإيواء الأخرى.

وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان: إن برنامج المساعدات الشتوية يأتي امتداداً للمبادرات التي تضطلع بها دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة تجاه اللاجئين منذ اندلاع الأزمة السورية واستمراراً لجهود الهلال الأحمر الإماراتية تجاه اللاجئين السوريين في أماكن وجودهم في الدول التي تستضيفهم سواء داخل المخيمات أو خارجها.

وأكد سموه اهتمام القيادة الرشيدة بالأوضاع الإنسانية للاجئين، وحرصها الشديد على تحسينها والحد من تداعياتها وتأثيرها المباشر على حياة اللاجئين خاصة النساء والأطفال والشرائح الضعيفة.