سقوط مقاتلة إيرانية ومصرع قائدها

طهران (وكالات)

قالت وسائل إعلام محلية، إن مقاتلة إيرانية تابعة لـ«الحرس الثوري» سقطت في محافظة فارس جنوبي البلاد، أمس، مما أدى إلى مقتل قائدها.

وأفادت وكالة «تسنيم» للأنباء بأن سلاح الجو الإيراني أعلن أنه «خلال الثامنة من صباح امس تعرضت إحدى مقاتلات السوخوي خلال أداء عمليات التدريب في محافظة فارس، إلى حادث أدى إلى سقوطها».

ويعود آخر حادث من هذا النوع إلى يناير 2016، عندما تحطمت طائرة تدريب عسكرية من نوع «إف 4» في إقليم سيستان بالوشيستان جنوب شرقي إيران، ولقي قائدا الطائرة مصرعهما.

وفي يوليو 2014، تحطمت طائرة أخرى من النوع ذاته جنوبي البلاد قرب مدينة شيراز. وتمتلك إيران طائرات أميركية، خصوصاً «إف 4»، منذ أيام حكم الشاه الذي أطاحته الثورة الإسلامية عام 1979، لكن طهران اشترت منذ ذلك الحين طائرات روسية، وصنعت عدداً كبيراً من نماذج الطائرات القتالية.