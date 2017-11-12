«داعش» يستعيد السيطرة الكاملة على البوكمال

عواصم (وكالات)

أكد المرصد السوري الحقوقي أمس، استعادة «داعش» السيطرة التامة على مدينة البوكمال في دير الزور شرق سوريا، بعد مواجهات عنيفة مع قوات النظام والميليشيات الحليفة. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن «سيطر التنظيم على البوكمال بشكل كامل، وقوات النظام والمقاتلون الموالون باتوا في محيط المدينة على بعد كيلومتر أو كيلومترين من أطراف المدينة»، مضيفاً أن ذلك تم «نتيجة الكمائن والهجمات بالعربات والعبوات المفخخة». وأعلنت قوات النظام الخميس الماضي، استعادة كامل البوكمال إلا أن التنظيم الإرهابي شن الجمعة هجوماً مضاداً مكنه من استعادة السيطرة على نحو نصف مساحتها.

وأشار المرصد إلى أن «التنظيم أوهم قوات النظام بأنها استعادت المدينة ليتمكن من معاودة الهجوم عليها»، مضيفاً أن المعارك العنيفة تتركز في أطراف المدينة وسط غارات جوية مكثفة.

من جهتها، قالت وكالة الأنباء السورية الحكومية أمس، إن وحدات من الجيش النظامي صدت هجوماً شنه مسلحو جبهة «النصرة» على نقاط عسكرية في محيط محطة محردة لتوليد الطاقة الكهربائية شمال مدينة حماة. وذكرت الوكالة أن قوات النظام خاضت خلال الليلة قبل الماضية «اشتباكات عنيفة مع مجموعات تابعة (للنصرة) بعد شن الأخيرة هجوماً على نقاط عسكرية في محيط مدينة محردة ومحطة الكهرباء بالريف الشمالي». كما شن سلاح الجو النظامي، غارات في ريف حلب الجنوبي استهدفت مواقع محصنة للجماعة المرتبطة بـ«القاعدة».