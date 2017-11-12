مقتل 81 من «الشباب» الصومالية

مقديشو (وكالات)

قال وزير الإعلام الصومالي عبد الرحمن عثمان، أمس، إن 81 مسلحاً من حركة الشباب الإرهابية، لقوا مصرعهم جراء عملية شنتها قوات الأمن الصومالية في مقاطعة «جيليب». ونقلت شبكة «إيه بي سي» الأميركية عن عثمان قوله، إنه تم تدمير معسكر تابع لمسلحي حركة «الشباب» الإرهابية خلال العملية، دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

إلى ذلك، أحكمت حركة «الشباب» الإرهابية السيطرة الكاملة على بلدة رئيسة، تقع في منطقة «شبيلي الوسطى» جنوب الصومال، الليلة قبل الماضية، طبقاً لما ذكرته إذاعة «شبيلي» الصومالية أمس.