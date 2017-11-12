اعتقال إرهابي خطّط لاستهداف ميناء في تونس

ساسي جبيل (تونس)

أعلنت وزارة الداخلية التونسية أمس أن وحداتها الأمنية تمكّنت من إيقاف إرهابي بعد توفر معلومات في شأن تخطيطه لاستهداف أحد المواني. وقالت الداخلية في بيان، إن الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني بالإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني تمكنت من إيقاف عنصر إرهابي قاطن بقصر سعيد بالعاصمة، بعد توفر معلومات في شأن تخطيطه لاستهداف أحد المواني.

وأضاف البيان أن الأبحاث مع الموقوف أكدت متابعته لمقاطع فيديو تحرض على الإرهاب، وأخرى تبرز كيفية القيام بعمليات تفخيخ الأشخاص والمباني ووسائل النقل وكيفية صنع العبوات والأحزمة الناسفة. وتابع البيان: وبإحالته على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أصدر قاضي التحقيق المتعهد بطاقة إيداع بالسجن في شأنه.

إلى ذلك، أكد وزير الداخلية لطفي براهم أن المؤسسة الأمنية بصدد التعافي يوماً بعد آخر، وأن النتائج المتعلقة بمكافحة الإرهاب والكشف عن الخلايا الإرهابية بشكل يومي تؤكد ذلك. وحول مسألة استهداف مجلس النواب عبر القيام بعمليات إرهابية بمحيطه، قال براهم، خلال جلسة استماع له بالبرلمان، ، إن هذه الحوادث حدثت في أعتى الدول، لكنها اليوم تعكس يأس الإرهابيين ونجاح المؤسسة الأمنية.