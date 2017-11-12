الجيش المصري يصفي 10 إرهابيين في سيناء

أحمد شعبان، وكالات (القاهرة)
تمكنت القوات المسلحة المصرية من قتل 10 إرهابيين في سيناء بعد أن لاحقت طائرات الأباتشي سيارة كان يستقلها 6 من الإرهابيين الذين قتلوا جميعاً بعد أن قصفها الجيش المصري. كما تمكنت القوات المصرية من تصفية 4 إرهابيين جنوب الشيخ زويد خلال اشتباكات عنيفة، وتم التحفظ على جثث القتلى وأسلحتهم. وقال مصدر أمني، إن القوات المسلحة نجحت في ضبط سبع عبوات ناسفة مزروعة لاستهداف قوات الأمن على طريق قرية الجورة جنوب الشيخ زويد، وتم تفجيرها بالذخيرة الحية دون وقوع إصابات.
من جهة أخرى، أحبطت القوات الجوية المصرية بالتعاون مع قوات حرس الحدود، وإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، أمس، محاولة لاختراق الحدود الغربية، ودمّرت 10 سيارات دفع رباعي، محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المهربة، وقضت على العناصر الإرهابية الموجودة داخلها، وذلك في إطار مسح واستطلاع المنطقة الحدودية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي.
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من جانب آخر، أشاد الدكتور شوقي علام، مفتي مصر، باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواجهة الإرهاب خلال منتدى شباب العالم الذي عقد بشرم الشيخ، مشدداً على أن الإرهاب يمثل اعتداءً صارخاً ومباشراً على حقوق الإنسان؛ ولذلك فمن المنطقي أن تصبح مقاومة الإرهاب حقّاً من حقوق الإنسان، فمقاومة الإرهاب نتيجة حتمية لحق الحياة الذي يُعد أهم مقصد من مقاصد الشريعة.
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