الجيش المصري يصفي 10 إرهابيين في سيناء

أحمد شعبان، وكالات (القاهرة)

تمكنت القوات المسلحة المصرية من قتل 10 إرهابيين في سيناء بعد أن لاحقت طائرات الأباتشي سيارة كان يستقلها 6 من الإرهابيين الذين قتلوا جميعاً بعد أن قصفها الجيش المصري. كما تمكنت القوات المصرية من تصفية 4 إرهابيين جنوب الشيخ زويد خلال اشتباكات عنيفة، وتم التحفظ على جثث القتلى وأسلحتهم. وقال مصدر أمني، إن القوات المسلحة نجحت في ضبط سبع عبوات ناسفة مزروعة لاستهداف قوات الأمن على طريق قرية الجورة جنوب الشيخ زويد، وتم تفجيرها بالذخيرة الحية دون وقوع إصابات.

من جهة أخرى، أحبطت القوات الجوية المصرية بالتعاون مع قوات حرس الحدود، وإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، أمس، محاولة لاختراق الحدود الغربية، ودمّرت 10 سيارات دفع رباعي، محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المهربة، وقضت على العناصر الإرهابية الموجودة داخلها، وذلك في إطار مسح واستطلاع المنطقة الحدودية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي.

ويأتي ذلك في إطار جهود القوات المسلحة، في تمشيط المناطق الحدودية لتأمينها، ومطاردة العناصر الإرهابية والمتسللين، ومنع أي محاولة لاختراق الحدود أو التسلل.

من جانب آخر، أشاد الدكتور شوقي علام، مفتي مصر، باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواجهة الإرهاب خلال منتدى شباب العالم الذي عقد بشرم الشيخ، مشدداً على أن الإرهاب يمثل اعتداءً صارخاً ومباشراً على حقوق الإنسان؛ ولذلك فمن المنطقي أن تصبح مقاومة الإرهاب حقّاً من حقوق الإنسان، فمقاومة الإرهاب نتيجة حتمية لحق الحياة الذي يُعد أهم مقصد من مقاصد الشريعة.

وأضاف مفتي مصر في لقائه الأسبوعي ببرنامج «حوار المفتي» على قناة «أون لايف»، أن المقاصد التي يجب حفظها في الشريعة تتمحور حول الإنسان وما يخصه، وتتلخص في خمسة أمور: الأديان، والنفوس، والعقول، والأعراض التي تعنى الكرامة الإنسانية، والأموال. وهذه المقاصد ترسم ملامح النظام العام وتمثل حقوق الإنسان، وتكشف عن أهداف الشرع العليا وسمات الحضارة بما يجلب المصالح الحقيقية للخلق عامة. وأشار علام إلى أن كل الملل والعقول السليمة قد أجمعت على وجوب المحافظة عليها ومراعاتها في كل الإجراءات والتشريعات.