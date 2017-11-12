قرقاش: تغول «حزب الله» على الدولة سبب أزمة لبنان

أبوظبي، القاهرة (الاتحاد، وكالات)

قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن الأزمة التي تحيط بلبنان تعود إلى تغوّل «حزب الله».

وقال معاليه في تغريدات على حسابه الشخصي بموقع «تويتر»: «الأزمة التي تحيط بلبنان هذه الأيام تعود إلى ممارسة النأي الانتقائي في القضايا الإقليمية وتغوّل (حزب الله) على الدولة، ازدواجية التوجه بين الحياد العربي والانحياز الإيراني لا يُعبّر عن رسالة لبنان وموقعه»، وتابع في تغريدة أخرى: «من حقنا في الخليج العربي أن نرى العلاقات في سياقها الطبيعي، أن نفيد ونستفيد وأن لا نؤذي ولا نؤذى، والصلات السوّية لا تقوم على طريق فردي أحادي الاتجاه، وفِي الحدّ الأدنى يبقى الحياد والنأي بالنفس الملاذ الأسلم».

من جانب آخر، قال بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن بلاده تدعم الجيوش النظامية وليس الميليشيات المسلحة، وذلك في توضيح للتصريحات التي أدلى بها الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، فيما يتعلق بالتوترات بين السعودية وإيران و«حزب الله» اللبناني.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية للمتحدث المصري على قناة صدى البلد، حيث قال: «أقتبس من كلام الرئيس أنه وبالنسبة لأي تطور في المنطقة، مصر موقفها ثابت ضد أي حلول عسكرية ومصر مع الحوار ومائدة التسوية السلمية في أي نزاع أو أي سوء فهم أو خلافات، على طول الخط مصر تدعم الجيوش الوطنية النظامية ولا تدعم ولا تلتفت أبداً إلى الميليشيات المسلحة».