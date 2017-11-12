التحالف يحبط هجوماً للحوثيين على الملاحة الدولية

عقيل الحلالي (صنعاء)

أعلنت قيادة تحالف الشرعية في اليمن، مساء أمس السبت، إحباط «هجوم وشيك» لميليشيات الحوثي الانقلابية والمدعومة من إيران كان يستهدف خطوط الملاحة الدولية على البحر الأحمر الذي يربط بين قناتي باب المندب والسويس ويعبره يومياً قرابة أربعة ملايين برميل من النفط الخام. وقال الناطق باسم قيادة التحالف العربي، العقيد الركن الطيار تركي بن صالح المالكي، مساء السبت، إن «التحالف أحبط عملاً وشيكاً لاستهداف خطوط الملاحة البحرية الدولية»، مشيراً إلى أنه «تم استهداف عناصر حوثية بجزيرة البوادي اليمنية خططت لأعمال عدائية تستهدف خطوط الملاحة الدولية والتجارة العالمية».

وشنت مقاتلات التحالف العربي ليل الجمعة غارتين على الأقل على أهداف بحرية في جزيرة البوادي قبالة سواحل مدينة اللحية شمال محافظة الحديدة غرب البلاد، ما أسفر عن تدمير زورقين ومقتل تسعة بحارة وجرح آخرين. وأوضح المتحدث باسم التحالف أن «الهجوم الوشيك تضمن التخطيط باستخدام الزوارق السريعة المفخخة ومجموعة من الغواصين لزرع الألغام البحرية بالسفن».

وكان المتمردون الحوثيون هددوا الثلاثاء الماضي باستهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب الاستراتيجي، وأعلنوا عن امتلاكهم منظومة صواريخ بحرية، قال مراقبون عسكريون إنها إيرانية الصنع. وزودت إيران ميليشيات الحوثي التي تسيطر على صنعاء وميناء الحديدة الاستراتيجي منذ أواخر 2014، بأسلحة متطورة وصواريخ بالستية منها الصاروخان اللذان استهدفا السعودية الأسبوع الماضي وأواخر يوليو.

وكثف الطيران العربي خلال الأيام الماضية هجماته على ميليشيات الحوثي وحلفائها في اليمن، وشن في غضون 24 ساعة ماضية 40 غارة على أهداف للانقلابيين في صنعاء ومحافظات صعدة وحجة والحديدة وتعز. ودمرت ثلاث غارات جوية، مساء أمس، أهدافاً في منطقة الكدح ببلدة الخوخة الساحلية جنوب محافظة الحديدة، فيما أصابت غارتان صباح السبت مواقع للمتمردين الحوثيين في منطقة الهاملي ببلدة موزع الواقعة غرب محافظة تعز المجاورة وتشهد معارك متقطعة ميدانية منذ شهور.