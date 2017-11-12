الألمان يحتفلون بانطلاق «موسم الكرنفال»

كولونيا (د ب أ)

بدأ الآلاف من الألمان، قبل ظهر أمس، الاحتفال بالانطلاق الرسمي لموسم الكرنفال، الذي ينطلق الساعة 11:11 صباحاً من يوم 11 من شهر نوفمبر من كل عام.

وارتدى المشاركون أزياء السناجب والمينيون وغيرها من الشخصيات ونزلوا إلى الشوارع، رغم الأمطار الخفيفة فيما بدأ ما يطلق عليه الموسم الخامس.

وكانت الشرطة في مدينتي دوسيلدورف وكولونيا غربي ألمانيا، اللتين شاركتا في احتفالات ما قبل الصوم، تتوقع فوضى أكثر من المعتاد العام الجاري نظراً لأن 11 من نوفمبر يوافق يوم سبت.

وكان نحو ألف رجل شرطة يقومون بدوريات في كولونيا، حيث كان من المتوقع توافد حشود أكثر من دوسيلدورف، التي تم تعزيز قوة الشرطة فيها بدوريات مترجلة.

وتستمر الفعاليات التي تحتفل بالكرنفال الآن حتى فبراير 2018 في الفترة السابقة على الصيام، عندما يبدأ المسيحيون الصوم والتوبة عن خطاياهم. ويتم الاحتفال به في الأساس في ولاية راينلاند بألمانيا.