التعادل «المثير» يحسم «ديربي» الوصل وشباب الأهلي

معتصم عبدالله (دبي)

حرم الهدف المتأخر للسنغالي ماكيتي ديوب مهاجم شباب الأهلي دبي قبل دقيقتين على نهاية الوقت الأصلي، مضيفه الوصل من حجز أولى بطاقات التأهل إلى الدور ربع النهائي لكأس الخليج العربي، بعد التعادل 2-2 في في قمة ختام الجولة الثالثة للمجموعة الثانية على ملعب الوصل في زعبيل أمس.

وسجل البرازيلي كايو من ركلة جزاء في الدقيقة 45، والمدافع عبدالله صالح 74 ثنائية «الإمبراطور»، فيما أدرك «الفرسان الثلاثة» التعادل مرتين بوساطة البديل الكوري شانج مون في الدقيقة 69، وديوب 88، ليحافظ الوصل على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، مقابل 3 لشباب الأهلي، الذي اكتفى بالتعادل الثالث على التوالي في المركز الرابع لترتيب المجموعة.

واعتمد الأرجنتيني رودولفو مدرب الوصل، على أغلب عناصر تشكيلته الأساسية بقيادة الثلاثي البرازيلي كايو، ليما، ورونالدو، في الوقت الذي شارك فيه حميد عباس أساسياً في وظيفة الارتكاز بديلاً لعلي سالمين اللاعب الوحيد في صفوف «الإمبراطور» ضمن قائمة المنتخب الأول، فيما عوض عبدالله صالح غياب لاعب قلب الدفاع عبدالرحمن علي المصاب، ليشارك هزاع سالم في وظيفة الظهير الأيسر.

في المقابل، غلبت العناصر الاحتياطية على تشكيلة الروماني كوزمين مدرب شباب الأهلي دبي، في ظل افتقاده لجهود خمسة من لاعبيه ضمن قائمة المنتخب الأول، إضافة إلى السنغالي موسى سو، حيث شارك سعيد أحمد بديلاً للأخير، بجانب الثنائي الأجنبي ماكيتي ديوب، ولوفانور في المقدمة الهجومية، فيما جلس الكوري شانج مون على مقاعد البدلاء.