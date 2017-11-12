التعادل «المثير» يحسم «ديربي» الوصل وشباب الأهلي

معتصم عبدالله (دبي)
حرم الهدف المتأخر للسنغالي ماكيتي ديوب مهاجم شباب الأهلي دبي قبل دقيقتين على نهاية الوقت الأصلي، مضيفه الوصل من حجز أولى بطاقات التأهل إلى الدور ربع النهائي لكأس الخليج العربي، بعد التعادل 2-2 في في قمة ختام الجولة الثالثة للمجموعة الثانية على ملعب الوصل في زعبيل أمس.
وسجل البرازيلي كايو من ركلة جزاء في الدقيقة 45، والمدافع عبدالله صالح 74 ثنائية «الإمبراطور»، فيما أدرك «الفرسان الثلاثة» التعادل مرتين بوساطة البديل الكوري شانج مون في الدقيقة 69، وديوب 88، ليحافظ الوصل على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، مقابل 3 لشباب الأهلي، الذي اكتفى بالتعادل الثالث على التوالي في المركز الرابع لترتيب المجموعة.
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في المقابل، غلبت العناصر الاحتياطية على تشكيلة الروماني كوزمين مدرب شباب الأهلي دبي، في ظل افتقاده لجهود خمسة من لاعبيه ضمن قائمة المنتخب الأول، إضافة إلى السنغالي موسى سو، حيث شارك سعيد أحمد بديلاً للأخير، بجانب الثنائي الأجنبي ماكيتي ديوب، ولوفانور في المقدمة الهجومية، فيما جلس الكوري شانج مون على مقاعد البدلاء.
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