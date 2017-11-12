عبدالله عامر (العين)

نجح العين في تسجيل عودة قوية لبطولة كأس الخليج العربي، وحقق فوزاً كبيراً على الظفرة بنتيجة 7/‏ 1، في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس باستاد خليفة بن زايد في العين، ضمن الجولة الجولة الثالثة للبطولة.

ورفع العين رصيده إلى 4 نقاط، وتوقف رصيد الظفرة عند نقطة واحدة، وحقق العين بهذا الانتصار مكاسب عدة أبرزها مشاركة عدد من اللاعبين للمرة الأولى ووقوف المدير الفني للفريق زوران ماميتش على مدى جاهزيتهم، كما استطاع نجمه البرازيلي دوجلاس أن يكسر العديد من الأرقام بتسجيله لـ«سوبر هاتريك» للمرة الأولى مع العين.

وكانت المباراة قد شهدت أول مشاركة لمدافع العين فوزي فايز هذا الموسم بعد غيابه الموسم الماضي للإصابة، وجاءت البداية هادئة من الفريقين، حيث انحصر اللعب وسط الملعب لتبدأ بعدها الإثارة والسرعة مع محاولات العين، وذلك بالتسديد من خارج منطقة الجزاء من قبل كايو ودياكيه، ولكن عبدالله سلطان حارس الظفرة كان بالمرصاد لجميع الكرات، ليبدأ بعدها الظفرة في التقدم للأمام عن طريق لاعب الوسط الظفراوي سلطان الشامسي، والذي أضاع هدفين، حيث سدد الأولى خارج المرمى مرت بجانب القائم الأيسر وأنقذ محمد بوسندة التسديدة الثانية. انتفض العين من جديد، واستثمر دوجلاس تمريرة بندر الأحبابي ليراوغ عبدالله سلطان ويضعها في الشباك محرزاً أول أهداف المباراة، 6 دقائق كانت كافية ليمرر الأحبابي كرة جديدة لدوجلاس سجل منها هدفه الشخصي الثاني ليتقدم «الزعيم» بهدفين مقابل لا شيء.

لم تتوقف خطورة العين، وسدد كايو بقوة من كرة ثابتة ليحرز ثالث أهداف المباراة في الدقيقة 35، وقبل ختام الشوط الأول سدد دوجلاس كرة من خارج منطقة الجزاء ذهبت قوية لشباك عبدالله سلطان لينتهي الشوط الأول برباعية عيناوية مقابل لاشيء للظفرة. مع بداية الشوط الثاني أشرك السوري محمد قويض المدير الفني الفني للظفرة عبدالله عبدالهادي وعلي النقبي بدلاً سعيد الكثيري وإبراهيم سعيد فيما كان دخول محمد فوزي مدافع العين للمرة الأولى هذا الموسم بديلاً لبندر الأحبابي هو التغيير الوحيد لزوران ماميتش.

لم يتوقف قطار العين، وبعد 10 دقائق استطاع دوجلاس أن يسجل الهدف الخامس لـ«الزعيم»، قبل أن يضيف زميلة كايو الهدف السادس في الدقيقة 69، وقبل نهاية اللقاء سجل عبدالله القادر هدف تقليص الفارق قبل أن يعود «الزعيم» من جديد ويسجل الهدف السابع عن طريق مهاجمه يوسف أحمد، وهو ما انتهت عليه المباراة.