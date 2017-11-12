بحث إقامة مشاريع تعدينية جديدة في الفجيرة

الفجيرة (الاتحاد)

عقدت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية اجتماعاً مع وزارة الطاقة والصناعة، والشركة العربية للتعدين، بحضور عدد من المسؤولين بالمؤسسة. في خطوة تعكس قيمة الشراكة لدعم التنمية الاقتصادية في قطاع الثروة المعدنية.

ترأس الاجتماع المهندس علي قاسم المدير العام للمؤسسة بحضور خالد الحوسني مدير إدارة الجيولوجيا والثروة المعدنية بوزارة الطاقة والصناعة، والمهندس يوسف جوابرة مستشار تعدين وممثلين عن الشركة العربية للتعدين. وناقش الاجتماع فرص التعاون بشأن مشاريع استثمارية تعدينية متوفرة بالإمارة في مجال الصناعات الاستخراجية التعدينية، ودراسة الاستفادة من مخلفات الكسارات، وإقامة مشاريع مبتكرة ذات قيمة مضافة بما يحقق استراتيجية حكومة الإمارات.

وقال المهندس علي قاسم مدير عام المؤسسة: « إن تنظيم هذا الاجتماع يأتي ضمن الاهتمام المشترك نحو تعزيز الشراكات القائمة بين المؤسسة والشركاء الاستراتيجيين مع التركيز على الابتكار في المشاريع.