«كهرباء فرنسا»: الإمارات تتبع استراتيجية واعدة

فهد الأميري (دبي)

قال جان برنار ليفي رئيس مجموعة إدارة شركة كهرباء فرنسا والرئيس التنفيذي، أن دولة الإمارات تتبع استراتيجية واعدة من خلال القيادة الحكيمة، ونحن نؤمن أننا قادرون على جلب خبرتنا العالمية إلى هذه المنطقة في مجال الطاقة منخفضة الانبعاثات الكربونية كشركة رائدة عالميا في هذا المجال، ونسعى لدعم استراتيجية الإمارات المستقبلية في الطاقة النظيفة، ونسعى أيضا لشراكات محلية واستثمارات مشتركة في المنطقة، كما لدينا علاقات وطيدة مع شركائنا في الإمارات وخاصة «مصدر» و«ديوا» ومجموعة مبادلة وآخرون».

قال:«لدينا مكتب في أبوظبي ونحن موجودون في المنطقة منذ أواخر السبعينيات، ونعمل على دعم مشاريع الطاقة في الإمارات منذ ذلك الحين».

وتقدم«كهرباء فرنسا»مجموعة خدمات هندسية واستشارية لبناء مرافق تحويل الكهرباء ودراسات التوصيلات والشبكات في دولة الإمارات العربية المتحدة، ووقّعت شركة«إي دي أف إنيرجيز نوفيل»، شركة الطاقة المتجددة التابعة لشركة كهرباء فرنسا، شراكة تاريخية مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، وهي شركة إماراتية رائدة في مجال الطاقة المتجددة، واستحوذت على حصة 40% في الشركة المسؤولة عن مشروع محطة توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الألواح الشمسية«ديوا 3» بالشراكة مع هيئة كهرباء ومياه دبي، ويشكل المشروع جزءاً من استراتيجية الطاقة النظيفة لعام 2050 التي تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة في دبي لتصل إلى 7% بحلول 2020، و25% بحلول عام 2030، و75% بحلول 2050.