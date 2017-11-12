«أبوظبي للأعمال» يسجل 2920 رخصة اقتصادية جديدة

أبوظبي (الاتحاد)

بلغ إجمالي عدد تراخيص الأنشطة الاقتصادية الجديدة في إمارة أبوظبي، والمسجلة لدى مركز أبوظبي للأعمال التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، خلال الربع الثالث من العام الجاري، 2920 رخصة مقابل 2744 رخصة جديدة خلال الربع الثالث من العام الماضي بزيادة نسبتها 2.8%. وجاء في تقرير حركة الأنشطة الاقتصادية لإمارة أبوظبي الربع الثالث للعام 2017 الصادر عن مركز أبوظبي للأعمال، أن إجمالي عدد تراخيص الأنشطة الاقتصادية الجديدة الصادرة في مدينة أبوظبي خلال الربع الثالث نحو 2212 رخصة، وفي مدينة العين 558 رخصة وفي منطقة الظفرة 150 رخصة.

وأكد خليفة بن سالم المنصوري، وكيل الدائرة، حرص حكومة إمارة أبوظبي على تعزيز دور الأنشطة الاقتصادية في الإمارة من خلال الاستمرار في تنفيذ المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى التطوير المستمر لنظام تسجيل الأعمال في أبوظبي عن طريق تقليل إجراءات ووقت وتكلفة ممارسة أنشطة الأعمال في الإمارة، بما يسهم في جذب الاستثمارات لتحقيق بيئة أعمال جاذبة والحصول على أعلى درجات التنافسية للإمارة.

وقال: إن حركة معاملات تراخيص الأنشطة الاقتصادية ربع السنوية تعكس مدى استمرار النسق التصاعدي للنشاط الاقتصادي في إمارة أبوظبي رغم المؤثرات الخارجية المعاكسة في الأسواق العالمية، مما يظهر الاهتمام الكبير الذي يوليه رجال الأعمال والمستثمرين المواطنين والأجانب في الحصول على فرص سانحة للاستثمار، في ظل ما تتمتع به أبوظبي من منظومة إدارية وتشريعية وفق أفضل المعايير والمقاييس الدولية التي مكنتها من تحقيق تقدم ملموس في التقارير الدولية للتنافسية.

وأشار إلى أن دائرة التنمية الاقتصادية تسعى وفق استراتيجيتها 2018 – 2022 إلى تطوير منظومة بيئة الأعمال على مستوى إمارة أبوظبي من خلال تطبيق أفضل الممارسات المعمول بها على المستوى الدولي لمزاولة الأعمال، وذلك بما ينسجم والأهداف التي حددتها رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.