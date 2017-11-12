«ديوا» توظف 5 روبوتات رسمياً

دبي (الاتحاد)

وظفت هيئة كهرباء ومياه دبي 5 روبوتات كموظفين فعليين ضمن كادرها في إطار سعيها المتواصل لاستشراف وصناعة المستقبل عبر تطوير آليات عمل تثري تجربة المتعاملين، وتسهم في الوصول إلى تقديم خدمات نوعية من فئة 7 نجوم في مراكز إسعاد المتعاملين. ويكون للروبوتات أرقام وظيفية، حيث يحمل الموظف الأول من الروبوتات الخمسة رقم 99000099، وستتخذ الهيئة كل الإجراءات اللازمة لتعزيز الكفاءة التشغيلية وفق أعلى وأفضل المعايير العالمية.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «الابتكار يعد أولوية لتطوير خدماتنا ومبادراتنا وأساسا لتطوير الاستراتيجيات وخطط العمل، ونعتمده ركيزةً أساسية لتعزيز تنافسية الهيئة في جميع مجالات الابتكار المتعلقة بقطاعاتها، عبر مواكبة الثورة الصناعية الرابعة، والاستفادة من التقنيات الإحلالية في مختلف المجالات، لتشكيل منهج عمل لحكومة دبي ينتقل بالإمارة نحو ريادة المستقبل، وجعلها تسبق مدن العالم بعشر سنوات عبر الابتكار الحكومي وذلك تحقيقاً لرؤيتها بأن تصبح مؤسسة مستدامة مُبتكِرة على مستوى عالمي».

وأضاف الطاير «تحقيقاً لهدف تقليل عدد مراجعي الجهات الحكومية بنسبة 80% بحلول 2018، ودعماً لمبادرة دبي الذكية، أطلقت الهيئة «رماس»، موظف الهيئة الافتراضي، بداية العام الجاري على تطبيق الهيئة الذكي وموقعها الإلكتروني ونظام أليكسا من أمازون، وتعد الهيئة أول جهة حكومية تطلق خدمة الذكاء الاصطناعي للتواصل مع المتعاملين عن طريق المحادثة الفورية باللغتين العربية والإنجليزية للإجابة على جميع استفساراتهم حيث تتميز رماس بأعلى معدلات سرعة الاستجابة من خلال المحادثة الفورية في وقت قياسي، وذلك مهما بلغ عدد أو حجم المحادثات التي تجريها الخدمة».

وأكد «نجحت رماس في تحقيق تقدم كبير في تقنيات الذكاء الاصطناعي في الهيئة، ما سيسهم في تعزيز عملياتها وزيادة كفاءتها، إضافة إلى ترسيخ ثقافة الإبداع والابتكار كونهما ركيزتين أساسيتين في صناعة المستقبل، ومواكبة التطورات العالمية في مجال التحول الذكي، بما يضع إمارة دبي في الصدارة في صنع مستقبل أفضل وأكثر ازدهاراً للأجيال القادمة في جميع المجالات عبر توفير خدمات نوعية ومبتكرة».