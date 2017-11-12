منصة ذكية تستقبل المشاركين في «إكسبو 2020 دبي»

دبي (الاتحاد)

وقع مكتب إكسبو 2020 دبي، ومؤسسة مدينة دبي للطيران مذكرة تفاهم استراتيجية بشأن التعاون والشراكة من خلال بوابة المشاركين الإلكترونية وهي منصة إكسبو 2020 دبي التقنية المتطورة والمبتكرة، والتي توفر جميع الخدمات الحكومية والخاصة التي يحتاجها المشاركون في إكسبو الدولي.

وتعمل مؤسسة مدينة دبي للطيران وفقاً لهذه الاتفاقية على تقديم كافة الخدمات الحكومية التي يحتاجها المشاركون في إكسبو 2020 دبي، عبر بوابة المشاركين بما يعزز سمعة الإمارات كدولة رائدة عالمياً في سهولة ممارسة الأعمال، ويوطد من سمعة إكسبو 2020 دبي كأحد أنجح معارض إكسبو الدولية منذ انطلاقها عام 1851.

وقالت معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومدير عام مكتب «إكسبو 2020 دبي» تشكل هذه الاتفاقية خطوة إضافية ضمن مساعينا لتقديم تجربة لم يسبق لها مثيل وتوفير أعلى مستوى من الخدمات للمشاركين عبر منصة تفاعلية واحدة.

وأضافت :إن توصيات وتوجيهات القيادة الرشيدة واضحة بخصوص التفوق والتميز في تنظيم إكسبو، حيث حفزتنا ودفعتنا هذه التوجيهات لبحث كافة الوسائل والطرق التي تمكننا من تنظيم حدثٍ يبهر العالم قبل وأثناء وبعد انعقاده وتجسد الروح الإماراتية في الابتكار وتسهيل ممارسة الأعمال». وتقدم البوابة الإلكترونية للمشاركين التسهيلات التقنية والخدمية عبر محطة شاملة واحدة، تسهل على المشاركين في إكسبو 2020 إنجاز المعاملات وإتمام التحضيرات ليكونوا جزءاً من الحدث العالمي الذي يتوقع أن يستقبل ما يصل إلى 25 مليون زيارة ستكون نحو 70% منها من خارج الدولة المنظمة للمرة الأولى في تاريخ معارض إكسبو الدولية.ومن الخدمات التي تضمها المنصة، استخراج الرخص وتأشيرات الدخول، واستيراد وتصدير المعدات والأجهزة، وإصدار جميع الطلبات ذات العلاقة بالتصاريح والموافقات وشهادات الاعتماد وغيرها.