إنتاج مواد مركبة لتصنيع الجيل القادم من طائرات «بوينج X777»

حوار: حاتم فاروق

تعكف شركة «ستراتا للتصنيع» حالياً على إنتاج وتصنيع المواد المركبة اللازمة لصناعة أجزاء هياكل الطائرات خفيفة الوزن أو ما يعرف بـ «مواد التقوية التحضيرية» من خلال إنشاء مشروع مشترك بين «مبادلة للاستثمار» وشركة «سولفاي» العالمية لصناعة أجزاء هياكل الجيل القادم من طائرات النقل التجارية الكبرى، بحسب اسماعيل علي عبد الله الرئيس التنفيذي لشركة «ستراتا للتصنيع».

وقال عبد الله لـ«الاتحاد» إن المشروع الجديد الذي يقع في قلب مجمع العين لصناعة الطيران «نبراس»، وجهة صناعة الطيران في أبوظبي، سيعمل على توريد مواد التقوية التحضيرية المتطورة لشركة «بوينج»، بهدف استكمال تصنيع مجموعة الذيل وألواح دعم الأرضيات في طائرة «بوينج X777»، منوهاً بأن هذه النوعية من المواد المركبة المستخدمة في بناء هياكل الطائرات تجمع بين الأداء الاستثنائي وخفة الوزن، ما جعلها تشهد نمواً مستمراً في عمليات التصنيع بالتزامن مع سعي شركات صناعة طائرات النقل التجارية الكبرى إلى خفض أوزان الطائرات بهدف تحسين كفاءة استهلاك الوقود والحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

وفيما يتعلق بأعمال «ستراتا للتصنيع» خلال 2017، قال عبد الله إن الشركة تسعى جاهدة إلى توطيد علاقات الشراكة مع كبريات شركات صناعة الطائرات على المستوى العالمي، في إطار خططها لتوسيع نطاق أعمالها في مجال تصنيع هياكل الطائرات، خاصة أن الشركة استطاعت بناء ثقافة تقوم على الالتزام بأعلى معايير الجودة العالمية وجداول التسليم الدقيقة، وتكريس موقعها كمساهم رئيس في سلاسل القيمة العالمية لصناعة الطيران.

وأضاف «نجحت الشركة منذ انطلاق أعمالها في 2010 في أبرام عدد من عقود الشراكة مع كبرى شركات صناعة الطائرات العالمية مثل بوينج، وإيرباص، و«ليوناردو – فينميكانيكا» لصناعة هياكل الطائرات، إضافة إلى كونها مورداً أساسياً لشركتي «إف إيه سي سي» و «سابكا» لصناعة الطيران و«ساب» لصناعة الطائرات وغيرها من الشركات العالمية».