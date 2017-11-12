قطاع الطيران الإماراتي محور رئيس في التنويع الاقتصادي ولا يتأثر بتقلبات أسعار النفط

حوار- مصطفى عبد العظيم

أكد ميكائيل هواري، رئيس شركة إيرباص أفريقيا والشرق الأوسط، أن قطاع الطيران في دولة الإمارات يعد من القطاعات المحورية في استراتيجية التنويع الاقتصادي التي اعتمدتها الدولة منذ عقود طويلة، الأمر الذي يعكسه حجم الاستثمارات الهائلة التي توجهها الدولة إلى هذا القطاع لأهمية دوره في قيادة النمو بالسنوات المقبلة.

واستبعد هواري تأثر قطاع الطيران في الإمارات بتقلبات أسعار النفط سواء على صعيد الاستثمار في البنية التحتية أو في قرارات التوسع للناقلات الوطنية، وكذلك على خطط بناء منظومة تصنيع عالمية في هذا القطاع من خلال شركتي مبادلة للطيران وتوازن للصناعات الدقيقة، مؤكداً أن الشراكات التي تجمع «إيرباص» مع الشركات الإماراتية مثل مبادلة والاتحاد للطيران وطيران الإمارات، تعتبر نموذجا يحتذى في التعاون ونقل المعرفة في مختلف مناحي قطاع الطيران.

وقال هواري في حوار مع «الاتحاد»، إن منتجات «ستراتا» من مكونات وقطع هياكل الطائرات تدخل حالياً في تصنيع هياكل لأربع عائلات من طائرات «ايرباص» تشمل A330وA330neoو A350XWBو A380، فيما تقوم توازن للصناعات الدقيقة بتصنيع قطع معدنية تدخل في برامج تصنيع عائلات A320 وA320neo وA330.

وعلى صعيد صيانة الطائرات، أشار رئيس شركة إيرباص أفريقيا والشرق الأوسط إلى مذكرة التفاهم التي وقعتها «إيرباص» مع شركة الاتحاد للطيران الهندسية لتطوير عروضٍ جديدة ومحسّنة لخدمات الصيانة والإصلاح والتعديل لطائرات إيرباص من طراز A380 في أبوظبي، والجمع بين الخبرات والكفاءات المتميزة التي تمتلكها الشركتان بهدف تقديم حلول ذات قيمةٍ مضافة في مجال خدمات الصيانة والإصلاح والتعديل لمشغلي طائرات A380 حول العالم.