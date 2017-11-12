«أطلس لحلـول الطيــران» تعــرض «أول محاكٍ عالمي» من إنتاجها

دبي (الاتحاد)

تسلط «أطلس لحلول الطيران»، خلال دورة هذا العام من معرض دبي للطيران، الضوء على الدور الهام لحلولها الفعالة في تطوير صناعة الطيران العالمية وفي مقدمتها أنظمة الطائرات من دون طيار.

وتعرض «أطلس لحلول الطيران» خلال المعرض أول محاكي طيران عالمي لها، وهو عبارة عن جهاز تدريبي متطور مصمم بالكامل من الشاشات العاملة باللمس وأنظمة التحكم برحلات الطيران، بالإضافة إلى «كاليدونيان سكوربيو»، وهو نظام حاسوبي عالي التطور للمهام، يشتمل على العديد من أجهزة الاستشعار التي تحتاجها الطائرات ذات الأجنحة الدوارة.

وقال أحمد صديق المطوع، رئيس مجلس إدارة الشركة: «شهدت الألفية الجديدة فرصاً هائلة في مجال صناعة الطيران، بالإضافة إلى خلق مجالات نمو فاقت التوقعات، ونحن نرى أن مستقبل السفر سيتغيّر عما هو عليه الآن، وذلك في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة التي تسهم في إحداث تحول كبير في واقع صناعة الطيران».

وأضاف المطوع: «تواكب دولة الإمارات وبقية دول مجلس التعاون الخليجي هذه التطورات الهائلة، من خلال تنفيذ سياسات حكومية هامة معدة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع الطيران الإقليمي والذهاب بهذا القطاع إلى المستوى التالي من التنمية تماشياً مع المتطلبات العصرية».

من جانبه، قال البروفيسور عماد فيكتور لحود، الرئيس التنفيذي للشركة: «يعتبر المعرض منصة مثالية لتسليط الضوء على قدراتنا في مجال توفير أجهزة الاستشعار وأنظمة المهام وأجهزة تسجيل الصوت في قمرة القيادة والكاميرات والرادارات وحلول الحماية الذاتية، فضلاً عن مجموعة متنوعة من خدمات التعديل على الطائرات ذات الأجنحة الثابتة والدوارة.