«مبادلة» تحتفي بمرور 10 سنوات على إطلاق عملياتها في صناعة الطيران

أبوظبي (الاتحاد)

تصادف دورة 2017 من معرض دبي للطيران، مرور الذكرى السنوية العاشرة على إطلاق شركة مبادلة للاستثمار لأعمالها واستثماراتها في مجال صناعة الطيران، وخلال السنوات العشر الماضية، حققت الشركات التابعة لقطاع صناعة الطيران والطاقة النظيفة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في «مبادلة»، إنجازات تلو الأخرى حاملة شعار «صُنع في الإمارات» حول العالم.

وفي هذا السياق، تمكنت شركات «مبادلة» مثل «ستراتا»، و«سند لحلول الطيران»، و«الخدمات والحلول التوربينية»، ومجمع «نبراس لصناعة الطيران» في مدينة العين، من ترسيخ مكانتها ضمن سلسلة التوريد العالمية لقطاع صناعة الطيران، حيث أصبحت «ستراتا»، و«الخدمات والحلول التوربينية»، مورداً من الفئة الأولى لعمالقة القطاع مثل شركات «إيرباص»، و«بوينج»، و«جنرال إلكتريك»، و«رولز رويس».

وتحل هذه الذكرى في وقت تسعى فيه «مبادلة» إلى الانتقال من التطوير إلى الاستثمار على المستوى العالمي، حيث تركزت المرحلة الأولى من استراتيجية «مبادلة» في صناعة الطيران على عمليات التطوير، بما في ذلك تأسيس بنية تحتية متقدمة وشركات جديدة، وتوفير فرص مهنية عالية المهارة للكوادر الوطنية.

أما المرحلة الثانية، فتتجسد من خلال التكامل العالمي الذي يتم عبر الاستثمار الموجه واستخدام التقنيات الإحلالية. وخلال فعاليات معرض دبي للطيران، تعتزم «مبادلة» إعلان مبادرات جديدة تفتح الباب على مصراعيه أمام مرحلة جديدة من نمو قطاع صناعة الطيران في أبوظبي، حيث ستكشف الشركة عن عزمها دخول مجال تصنيع المواد المتقدمة، وتصنيع مكونات المحركات ذات التقنية العالية، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع صناعة الطيران، كما تقوم مبادلة أيضاً، باستعراض خدماتها المحسنة في مجال الصيانة والإصلاح والعَمرة، إضافة إلى أحدث التطورات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة النظيفة، والتي سيكون لها إمكانات واعدة في قطاع صناعة الطيران.