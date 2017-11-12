أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركتا الجودة للخدمات البحرية البترولية، ‬وزاخر ‬مارين ‬الدولية ومقرهما ‬أبوظبي، ‬عن ‬مشاركتهما ‬في ‬فعاليات ‬معرض ‬أبوظبي ‬الدولي ‬للبترول ‬اديبيك ‬2017، ‬الذي ‬يقام ‬في ‬مركز ‬أبوظبي ‬للمعارض من 13 إلى 16 ‬نوفمبر ‬الجاري.

وقال حسان العلي رئيس مجلس إدارة شركتي الجودة للخدمات البحرية وزاخر مارين إن المعرض يشكل منصة مهمة للشركات العاملة في قطاع النفط والغاز والخدمات المساندة على المستوى الدولي ويحظى بمشاركة عالمية كبيرة،‏‏ موضحاً أن المشاركة في المعرض هذا العام تشكل إضافة نوعية بفضل الكشف عن مجموعة من العقود والشراكات الجديدة، وإنجاز العديد من أعمال بناء المنصات البحرية البترولية والمتعددة الاستخدام المنتشرة في منطقة الخليج ومنطقة بحر الشمال.

وذكر العلي أن جناح الشركة يضم مشاركة عدد من الشركات الأجنبية الشريكة والمنضوية تحت مظلة الجودة للخدمات البحرية البترولية وزاخر مارين الدولية، حيث تعمل هذه الشركات في منطقة الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط وأوروبا ولديها مشاريع مهمة وكبيرة يجري العمل بها.

وكشف أنه من المتوقع إبرام عقود مهمة و توقيع اتفاقيات شراكة كبيرة خلال فعاليات المعرض منها اتفاقيات مع شركات بحرية عالمية تعمل في مجال النفط إلى جانب شركات الأحواض الجافة المتخصصة في بناء السفن في الصين والمملوكة للحكومة الصينية، وسيجري الإعلان عنها خلال أيام المعرض.كما يتوقع إبرام عقود لبناء منصات بحرية بترولية جديدة إلى جانب إبرام عقود تأجير منصات جديدة سيجري جلبها إلى المنطقة.وأعرب عن توقعاته أن يشهد العام 2018 حركة نشطة على المنصات البحرية التي يجري استغلالها في توليد الطاقة الكهربائية عبر الرياح، حيث يعتزم الاتحاد الأوروبي طرح مناقصات جديدة في هذا الخصوص تصل قيمتها إلى 400 مليار يورو.وأشار إلى أن شركة الجودة للخدمات البحرية البترولية « ‏QMS» ‬و ‬شركة ‬زاخر ‬مارين ‬الدولية « ‬ZMI» ‬قد ‬افتتحت ‬مكاتبها ‬في ‬المملكة ‬العربية ‬السعودية، ‬حيث ‬لديها ‬الآن ‬عدد ‬30 ‬قطعة ‬بحرية ‬تعمل ‬في ‬مناطق ‬المملكة ‬بالتعاون ‬مع ‬الشركات ‬التي ‬تتعامل ‬مع ‬شركة أرامكو ‬السعودية.وتطرق العلي إلى علاقة الشركة مع مجموعة أدنوك، موضحاً أن هذه العلاقة وطيدة وقوية على مدار الـ30 سنة الماضية، حيث تمضي الشركة قدما في توفير أفضل الخدمات وبتكاليف تنافسية.