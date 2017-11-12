«أرامكو» تمنح «الإنشاءات» عقداً بـ 1.2 مليار درهم

أبوظبي (الاتحاد)

أرست شركة أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، عقداً جديداً على شركة الإنشاءات البترولية الوطنية لإنشاء منصة ربط بحرية جديدة وخطي أنابيب رئيسيين في حقل السفانية بقيمة تبلغ نحو 1.2 مليار درهم، وكانت الإنشاءات البترولية قد دخلت في منافسة حادة مع عدد من الشركات العالمية للفوز بتنفيذ هذا المشروع.

وقال حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة شركة الإنشاءات البترولية الوطنية: «نحن فخورون بهذه الثقة، وهذه العلاقة التي تربطنا بعملاق النفط السعودي، والتي تأتي انعكاساً حقيقياً للعلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود».

وأضاف: «لدينا توجيهات دائمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لشركة صناعات والشركات المندرجة تحت مظلتها ومن بينها شركة الإنشاءات البترولية بضرورة الدخول والتوسع في السوق السعودي باعتباره عمقاً استراتيجياً للسوق الإماراتي.

وأكد النويس أن العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين آخذة بالتطور والنمو المطرد بتوجيهات حكيمة من قيادتي البلدين الرشيدتين، لافتاً إلى أن مثل هذا التطور الإيجابي سيصب في مصلحة الاقتصاد الوطني لكلا البلدين.