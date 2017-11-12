«الاتحادية للضرائب»: لا استثناءات في تطبيق «المضافة» على عقود التأمين

حاتم فاروق (أبوظبي)

قال خالد البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، إن الضريبة المضافة على عقود ووثائق التأمين السارية سيتم احتسابها على أساس المدة ابتداء من أول يناير وحتي انتهاء فترة الوثيقة، مؤكداً أنه لا استثناءات في تطبيق الضريبة المضافة على عقود والأنشطة التأمينية، أسوة بالعقود المستمرة في باقي القطاعات الخاضعة للضريبة.

وأضاف البستاني لـ «الاتحاد» أن الشركات المحلية العاملة بقطاع التأمين مطالبة بإضافة بند في العقد أو الوثيقة ينص على خضوع الوثائق للضرائب، مؤكداً أن عمليات الإصلاح وقطع الغيار والخدمات التأمينية المساندة لا تخص شركات التأمين بل تتعلق بأنشطة الورش والوكالات المتخصصة في تلك الأنشطة.

من جانبها، أكدت مصادر عاملة بقطاع التأمين في الدولة أن تطبيق الضريبة المضافة على الأنشطة التأمينية وعقود التأمين والتي يبدأ تحصيلها اعتباراً من أول يناير المقبل، سوف يتجاوز نسبة الـ 5% المقررة من الهيئة الاتحادية للضرائب مما سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة التأمين في السوق المحلي.

وأرجعت المصادر ارتفاع تكلفة التأمين المحلية على الأنشطة التأمينية بعد تطبيق الضريبة المضافة لـ«الاتحاد» إلى خضوع منتجات وخدمات مقدمي الخدمات التأمينية المساندة للضريبة مثل قطع غيار المركبات وأجور الإصلاح، مؤكدين أن هناك صعوبات تواجه الشركات العاملة بقطاع التأمين في الدولة في تحصيل الضريبة على الوثائق سارية المفعول في الأول من يناير المقبل.