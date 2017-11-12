  • الأحـد 23 صفر 1439هـ - 12 نوفمبر 2017م
  12:56    السعودية تعلن إحباط محاولات تهريب مخدرات على حدودها الجنوبية وتوقيف 10 أشخاص    

شركات تطلب عدم إخضاع أعمال إعادة التأمين للضريبة

«الاتحادية للضرائب»: لا استثناءات في تطبيق «المضافة» على عقود التأمين
حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 12 نوفمبر 2017

حاتم فاروق (أبوظبي)

قال خالد البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، إن الضريبة المضافة على عقود ووثائق التأمين السارية سيتم احتسابها على أساس المدة ابتداء من أول يناير وحتي انتهاء فترة الوثيقة، مؤكداً أنه لا استثناءات في تطبيق الضريبة المضافة على عقود والأنشطة التأمينية، أسوة بالعقود المستمرة في باقي القطاعات الخاضعة للضريبة.

وأضاف البستاني لـ «الاتحاد» أن الشركات المحلية العاملة بقطاع التأمين مطالبة بإضافة بند في العقد أو الوثيقة ينص على خضوع الوثائق للضرائب، مؤكداً أن عمليات الإصلاح وقطع الغيار والخدمات التأمينية المساندة لا تخص شركات التأمين بل تتعلق بأنشطة الورش والوكالات المتخصصة في تلك الأنشطة.

من جانبها، أكدت مصادر عاملة بقطاع التأمين في الدولة أن تطبيق الضريبة المضافة على الأنشطة التأمينية وعقود التأمين والتي يبدأ تحصيلها اعتباراً من أول يناير المقبل، سوف يتجاوز نسبة الـ 5% المقررة من الهيئة الاتحادية للضرائب مما سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة التأمين في السوق المحلي.

وأرجعت المصادر ارتفاع تكلفة التأمين المحلية على الأنشطة التأمينية بعد تطبيق الضريبة المضافة لـ«الاتحاد» إلى خضوع منتجات وخدمات مقدمي الخدمات التأمينية المساندة للضريبة مثل قطع غيار المركبات وأجور الإصلاح، مؤكدين أن هناك صعوبات تواجه الشركات العاملة بقطاع التأمين في الدولة في تحصيل الضريبة على الوثائق سارية المفعول في الأول من يناير المقبل.

وتعكف هيئة التأمين بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب على دراسة عدد من الاستثناءات في تحصيل الضريبة المضافة التي تبدأ تطبيقها اعتباراً من أول يناير المقبل، فيما أكد فيه عاملون في قطاع التأمين بالدولة أن أعمال التأمين سوف تخضع لضريبة القيمة المضافة البالغة نسبتها 5% بما فيها وثائق التأمين التي صدرت قبل هذا التاريخ ولازالت سارية المفعول في التاريخ المذكور وذلك بشكل نسبي، أسوة بالعقود المستمرة في باقي القطاعات الخاضعة للضريبة. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 