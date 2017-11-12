«أراضي دبي»: حاسبة الزيادة الإيجارية حل مبتكر للسوق العقاري

دبي(الاتحاد)

قال محمد يحيى، نائب المدير التنفيذي لقطاع شؤون الإيجارات في دائرة الأراضي والأملاك في دبي إن حاسبة الزيادة الإيجارية هي خدمة إلكترونية تم إعدادها من قبل دائرة الأراضي والأملاك لاحتساب نسب الزيادة في الإيجارات تطبيقًا للمرسوم رقم (2) لسنة 2011، والآلية المنصوص عليها والتي حددت الزيادة بنسب تعتمد على مدى انخفاض القيمة الإيجارية من متوسط الأجر السائد في المنطقة، وتبعًا لمواصفات الوحدة كنوع استخدام العقار ومساحة العقار أو عدد الغرف، إضافة إلى وجود المزيد من الخيارات للوصول للمتوسط الأقرب والصحيح.

وحددت نسب الزيادة بحد أقصى 20%، بدءًا من 21 ديسمبر 2013 وحتى يومنا هذا، وتقسم فئات الزيادة كالآتي:

إذا كان الإيجار أقل بنسبة 10% من قيمة السوق، يمكن ألا تكون هناك زيادة.

إذا كان الإيجار أقل بنسبة 11- 20% من قيمة السوق، فإن أقصى زيادة قد تصل إلى 5%. وإذا كان الإيجار أقل بنسبة 21- 30% من قيمة السوق، فإن أقصى زيادة قد تصل إلى 10%.وإذا كان الإيجار أقل بنسبة 31- 40% من قيمة السوق، فإن أقصى زيادة قد تصل إلى 15%.وإذا كان الإيجار أقل بنسبة أعلى من 40% من قيمة السوق، فإن أقصى زيادة قد تصل إلى 20‏‭ ‬%.