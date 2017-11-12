محمد بن راشد يعدل قانون تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي

دبي (وام)

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي «رعاه الله»، القانون رقم 19 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي، بهدف حماية المتعاملين في القطاع العقاري من مستثمرين ومطورين عقاريين، وضمان الفهم الدقيق والتطبيق السليم لأحكامه.

ونص القانون الجديد على تعديل نص المادة 11 من القانون رقم 13 لسنة 2008 بنص جديد يشمل القواعد والإجراءات الواجب اتباعها في حال إخلال المشتري بالتزاماته بتنفيذ عقد البيع على الخريطة المبرم بينه وبين المطور العقاري. وتشمل ضرورة إخطار المطور العقاري لدائرة الأراضي والأملاك بإخلال المشتري بالتزاماته التعاقدية وفقاً للنموذج المعد لدى الدائرة لهذه الغاية، على أن يتضمن هذا النموذج بيانات المطور العقاري والمشتري وأوصاف الوحدة العقارية التي كانت محلاً لعقد البيع على الخريطة، وتوصيفاً واضحاً للالتزامات التعاقدية التي أخل المشتري بها وأي بيانات أخرى تحددها الدائرة.

إخطار المشتري

كما تتضمن الإجراءات والقواعد، قيام دائرة الأراضي والأملاك فور استلامها للإخطار، وبعد التحقق من صحة إخلال المشتري بالتزاماته التعاقدية، بإخطار المشتري بالوفاء بالتزاماته التعاقدية مع المطور العقاري خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار، على أن يكون هذا الإخطار خطياً وثابت التاريخ. ويتم إبلاغ المشتري به من قبل الدائرة إما حضورياً، أو بوساطة البريد المسجل بعلم الوصول، أو البريد الإلكتروني، أو أي وسيلة أخرى تحددها الدائرة. ويمكن لدائرة الأملاك والأراضي في دبي القيام بإجراء التسوية الودية بين المطور العقاري والمشتري إن أمكن ذلك، ويتم إثبات هذه التسوية بملحق عقد يتم التوقيع عليه من قبل المطور العقاري والمشتري.