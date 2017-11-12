16 مجلساً تستشرف ملامح المستقبل



تاريخ النشر: الأحد 12 نوفمبر 2017 آفاق العمل في عصر البيانات دبي (الاتحاد) أكد مجلس «مستقبل الحوكمة الإقليمية»، ضرورة التزام الحكومات بحماية البيانات وضمان قابلية استخدامها، بالتزامن مع إنشاء وتأمين أنظمة حكومية لإدارة البيانات المفتوحة والضخمة التي تشكل نفط عصر الرقميات في المستقبل. وتمحورت نقاشات المجلس حول العديد من المتغيرات والمفاهيم التي باتت تفرض نفسها بقوة على المشهد الحكومي الإقليمي والعالمي، كهيمنة الابتكار على المصطلحات الحكومية خلال العقد الماضي، وبروز أنماط مختلفة من الابتكار في القطاع الخاص والمجتمع المدني والمواطنين، والتغييرات الجذرية التي طرأت على كيفية تعامل الجمهور مع الخدمات والمؤسسات الحكومية بفضل التطور التكنولوجي المتسارع. وتطرق المشاركون في المجلس إلى بعض الأبحاث الحديثة، التي أثبتت ارتباطاً قوياً بين الإدارة الفعالة للبيانات والأداء المالي للشركات، ما أدى إلى تزايد أهمية البيانات الضخمة والتي تحددها أربعة عناصر وهي الحجم وتنوع المصدر والسرعة والدقة، ويكون للبيانات التأثير ذاته على أداء القطاع العام من حيث تقديم سياسات وخدمات حكومية أفضل مصممة حسب الحاجة. «النانو» و«الكربون» يغيّران مستقبل الصناعة دبي (الاتحاد) استشرف أعضاء مجلس مستقبل المواد المتقدمة الذي عقد أمس، ضمن أعمال الدورة الثانية لمجالس المستقبل العالمية، مستقبل تطور المواد المتقدمة وآثارها على الصناعة والحكومات والمجتمع، وكيف ستقود إلى تصميم نماذج حوكمة مبتكرة للاستفادة من تقنياتها وتوظيف منتجاتها في مختلف مجالات الحياة. ... المزيد