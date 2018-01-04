ضرب التل.. موعد مع الإثارة في قمة الرعب اليوم

منطقة الظفرة (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق اليوم منافسات صعود وضرب تل مرعب للسيارات والمحترفين في الظهور الأقوى على المستوى الإقليمي لكل الفئات المشاركة في البطولة اليوم وغداً.

وتفتتح المنافسات اليوم بالجزء الأول مع مشاركة فئات ستة سلندر مزود، ثمانية سلندر عادي، وانضمام الفئة الجديدة التي تقام للمرة الأولى وهي فئة 6 سلندر غاز، فيما تنطلق غداً منافسات الختام بإقامة فئات ستة سلندر جير عادي وثمانية سلندر مزود، ويتوقع أن تحفل المنافسات بمستوى فني عالٍ بين المشاركين في جميع الفئات.

وقرر نادي ليوا الرياضي إدخال فئة ستة سلندر غاز للمرة الأولى في المنافسة اليوم، من أجل إعطاء الفرصة للمحترفين والمتسابقين لتجهيز سيارات خاصة لهذه الفئة، وتعد فئة الستة سلندر غاز الأسهل، حيث لا تطلب نفس الإعدادات والتجهيزات الخاصة ببقية الفئات، وسترفع كثيراً من أرقام السيارات المشاركة والحاضرة في المنافسة في يومها الأول.

وينتظر جمهور الشباب والمغامرين ومحبو السرعة والإثارة والأرقام القياسية انطلاق المنافسة الخاصة بصعود تل مرعب، خاصة أنها تقام في أجواء وفعاليات مثيرة وإعدادات خاصة، ومن المتوقع أن يصل عدد السيارات اليوم وغداً إلى أكثر من ستين سيارة.