عمر عبد الرحمن: استمتعت بمستوى جاسم يعقوب

العين (الاتحاد)

أشاد عمر عبد الرحمن صانع ألعاب منتخبنا الوطني، بالمستوى الذي قدمه زميله الشاب جاسم يعقوب في أول ظهور له مع «الأبيض» خلال المباراة الأخيرة أمام هاييتي مساء أول أمس، والتي خسرها المنتخب بهدف نظيف دون رد.

وقال: «رأينا لاعبين جدداً مميزين في التجربة الأولى، كما كان جاسم يعقوب إضافة جيدة للغاية، وهو لاعب استمتع بمشاهدته وأدائه، ونتمنى أن يستمر على هذا المستوى، كما ربحنا لاعبين آخرين مع المنتخب مثل خليفة مبارك والعكبري وباقي العناصر الموجودة».

ولفت نجم المنتخب إلى خروجه وزملائه اللاعبين بفوائد فنية كبيرة، خاصة بعدما استوعبوا درس عدم الأداء اللازم للخطة والتكتيك الإيطالي بالشكل اللازم في أول 25 دقيقة للمباراة، والتي شهدت هدف منتخب هاييتي.

وقال: «لم نبدأ المباراة بالتركيز المطلوب، وذلك بحكم أننا منذ 9 سنوات نلعب بنفس الأسلوب والطريقة، وكان مطلوباً منا اللعب بطريقة وتكتيك مختلف تماماً، لكن بعد ذلك استطعنا أن نعود بعد مرور أول 25 دقيقة من المباراة، لكن التوفيق غاب عن منتخبنا، وأهم ما قدمناه هو الأداء الجماعي والروح القتالية في الملعب التي غابت عنا فترة طويلة مؤخراً».

وتابع: «بالتأكيد أي شيء يطلبه المدرب سنسعى لتنفيذه داخل الملعب، وتأدية الأدوار التي يطلبها كما يجب أن نكون في قمة الجاهزية، لخوض المباريات بأي طريقة وسيناريو مطلوب، والمدرب يحتاج إلى 3 أو 4 مباريات حتى يصل للتشكيلة المناسبة والتكتيك المناسب، وعلينا الصبر جميعاً حتى يصل المنتخب للفورمة المطلوبة».