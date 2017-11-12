الحمرية يستعيد صدارة «الهواة» بخماسية مصفوت

عبدالله القواسمة (أبوظبي)

استعاد الحمرية صدارة دوري الدرجة الأولى، بفوزه العريض على مصفوت 5 - 1، بينما تغلب مسافي على دبا الحصن 2 - صفر، في حين سيطر التعادل 1-1 على لقاء بني ياس وكلباء، وذلك في استكمال مباريات الجولة الثانية أمس.

وتابع لاعبو الحمرية عروضهم القوية أمام مصفوت بعد الافتتاحية الممتازة أمام العربي 2 - صفر، ورفضوا التفريط في الصدارة التي ذهبت لمصلحة الفجيرة مؤقتاً، حيث أحرز الأهداف البرازيلي ماركوس «هاتريك» وعبدالله العامري وسالم سعيد، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، بينما تجمد رصيد مصفوت عند نقطة فقط.

وكبد مسافي ضيفه دبا الحصن الخسارة الثانية بهدفين نظيفين أحرزهما السنغالي يالي جوني في الدقيقتين 65 و91، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط وبقي الحصن من دون رصيد.

وسيطر التعادل 1-1 على لقاء بني ياس وضيفه اتحاد كلباء في الشامخة بعد مواجهة متكافئة، ليرتفع رصيد كل فريق إلى 4 نقاط على لائحة الترتيب، حيث بدأ المهاجم النيجيري إيباجوا التسجيل لمصلحة «السماوي» بعد دقيقة فقط من صافرة البداية، كأسرع هدف في الدوري بعدما وضعته تمريرة حبوش صالح الخادعة في مواجهة الحارس.

وفشل لاعبو بني ياس في استغلال الحالة المعنوية الجيدة أمام كلباء، رغم المحاولات الهجومية المكثفة عن طريق العمق والأطراف، حتى نجح اللاعب مانع البارود في إعادة النتيجة إلى نقطة البداية إثر هفوة دفاعية كبيرة داخل الصندوق في الدقيقة الـ 37.

وشهد الشوط الثاني أفضلية واضحة للاعبي بني ياس؛ بفضل الأداء الإيجابي الجيد، لكن الفرص لم تجد طريقها إلى مرمى الضيوف، خصوصاً من المهاجم الفرنسي هاري نوفيلو، مقابل استفاقة هجومية ممتازة للاعبي كلباء في الوقت القاتل، لكن دون طائل حتى صافرة النهاية.