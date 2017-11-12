اتحاد الكرة يدعم الجزيرة في مونديال الأندية

دبي (الاتحاد)

أكد مجلس إدارة اتحاد الكرة دعمه الكامل لفريق الجزيرة خلال مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في العاصمة أبوظبي من 6 حتى 16 ديسمبر المقبل.

وعبر المهندس مروان بن غليطة رئيس الاتحاد عن ثقته الكاملة في تمثيل الكرة الإماراتية خير تمثيل بالمشاركات الإقليمية والقارية والعالمية، مشيراً إلى أن الاتحاد سيواصل دعمه ووضع كل إمكانياته أمام الأندية.

وأضاف أن فريق «فخر أبوظبي» يضم عدداً من النجوم الدوليين الذين أسهموا بكتابة تاريخ جديد للكرة المحلية وسطروا العديد من الإنجازات، منوهاً إلى أن العمل الكبير داخل نادي الجزيرة قاد الفريق إلى إحراز لقب دوري الخليج العربي الموسم الماضي، ما أهله للمشاركة في هذه النسخة.

وعبر رئيس الاتحاد عن ثقته من أن مجالس إدارات الأندية والجماهير وكل وسائل الإعلام المحلية سيقفون بقوة خلف «فخر أبوظبي» في هذه البطولة المهمة، لأن نجاح الفريق في مهمته العالمية، يسلط المزيد من الأضواء على الكرة المحلية ويجعلها محط أنظار العالم، متمنياً التوفيق للجزيرة في هذه التجربة الدولية التي من شأنها أن تصقل مواهب اللاعبين، وبالتالي تنعكس نتائجها بصورة إيجابية على المنتخبات الوطنية.

كما ثمن رئيس الاتحاد الدور والعمل الكبير الذي تقوم به اللجنة المنظمة المحلية العليا للبطولة برئاسة معالي اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي نائب رئيس مجلس أبوظبي الرياضي وأعضاء اللجنة في التحضير لهذه البطولة، التي تقام للمرة الثالثة في العاصمة أبوظبي بعد النجاحات الكبيرة التي تحققت في نسختي 2009 و2010.

وقال: «الإمارات دائماً ما تكون رائدة في استضافة الأحداث الرياضية العالمية الكبرى بشكل عام والكروية بشكل خاص، نظراً لتوافر كل مستلزمات النجاح من بنية تحتية وملاعب ذات مستوى عالٍ من المواصفات العالمية».